Başkan Erdoğan Tokat'ta: DEM denen yapı örgüt aparatı! Kandil'den yönetilip parti gibi davranıyorlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala düzenlenen AK Parti Tokat mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan DEM Parti'nin bir örgütün aparatı olduğunu vurgularken "Kandil'den yönetilip parti gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. Diğer yandan enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğini belirten Erdoğan "Alım gücü eskisinden daha iyi olacak" mesajını verdi. Yerel seçimler için de konuşan Erdoğan "İstanbul ve Ankara'yı CHP zulmünden kurtaracağız" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere sayılı günler kala düzenlenen AK Parti Tokat mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.
SEÇİMLERDE DÜNYAYA MESAJ VERECEKSİNİZ
Gözümün nuru başımın tacı Tokat'ta bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra gönüllere sığınak olmuştur. Bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Tokat her zaman bir başka.
İstiklal harbinde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimleri ile dünyaya ışık saçmıştır. Evliya çelebi Tokat gariplerle dosttur, kin tutmaz diye anlatmıştır.
Tokat demokrasi yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu. Girerken sordum, emniyetten rakamı aldım bugün katılım ne kadar diye. 45 bin kişi... Maşallah. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. 31 Mart'ta tokat milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Unutmayın, Tokat'ta çıkacak sonuçla Tokat'ın yerel yöneticilerini değil tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya önemli mesaj vereceksiniz.
İSTANBUL VE ANKARA ÇAĞRISI
İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek. Tüm hemşerilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. İstanbullu da Murat kardeşimizi Tokatlılar seçtirerek İstanbul'u zulümden kurtaracağız. Ankara'daki Tokatlı kardeşlerimizi de aramanızı rica ediyorum. Orada da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracağız.
KİNLERİ HALA DİRİ
Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşu ile gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Daha büyük hedeflere gözümüzü dikmişken birileri tökezlememizi bekliyor. Akıl izan sahibi herkes biliyor ki mesele Erdoğan değil, Cumhur ittifakı değil doğrudan Türkiye'dir. Milletimizin dünyanın bu coğrafyadaki varlığından öyle rahatsızlar ki kinleri hala diri. Bu gerçeği bizzat söyleyen batılı devlet adamları gördük. Mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşar çıkardık. 31 Mart'ta milletimizin desteği ile Tokat'ta da Ankara'da da İstanbul'da da bu namı salacağız.
"MUHALEFETİN ACINACAK HALLERİ VAR"
Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Tokat'la birlikte Türkiye haritasının tamamını cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? İşte 900 yıllık adımda 900 yıllık tarihini görebileceğiniz Tokat budur. 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız. Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş kardeşiniz olarak en çok hayıflandığım şey ülkemizdeki muhalefetin halidir. Türkiye maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevi yapabilen muhalefete sahip değildir. Karşımızda hep vesayeti buldu ki, darbe teşebbüsleri ile karşılaştık. CHP zihniyeti yerini hep darbe safında belirlediği için muhalefet tarafı boş kaldı. Kendi politikalarımızın yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Muhalefet bugünkü halini görüyorsunuz. Acınacak halleri var. Birbirlerini yemekten küresel düşüş ve yükselişlere bakacak hali var. Adayını takdim ediyor aday ortada yok.
"SİYASETİMİZİN MERKEZİNDE MİLLETİMİZ VAR"
Siyaset yolunda hizmet yolunda iş lazım, eser lazım, proje lazım. En önemlisi istikamet lazım. Biz eser siyaseti yaptık. CHP içinde işler belki lafla yürüyor ama ülkemizde böyle bir tarz yok. Birileri 31 Mart seçimine neden bu kadar önem verdiğimizi soruyor. En az 50 ilde miting yapma hedefi ile yola çıktık. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Tam tersi enerji verir, moral verir. Tokat'tan İstanbul'a Ankara'ya selamlar gönderelim. Buradan Çorum'a geçiyoruz. Daha nice güzel günlerde birlikte olacağız. Çorum'da da Ankara'ya İstanbul'a mesajlar isteyeceğiz.
"BİZİ YALNIZ BIRAKMADINIZ"
İktidara geldiğimizden beri bu 18. sandık imtihanımız. Hepsinden de başarı ile çıktık. Hepsinden de aynı aşkla çalıştık. Milletimiz ile kucaklaştıkça kendimizi yenilenmiş hissediyoruz. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Tokat bizi yalnız bırakmadı. 31 Mart'ta Tokat'ta da Ankara'da İstanbul'da yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum.
"DEM TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR"
Muhalefet kendi partilerinde birliği sağlayamıyor. 3-5 belediye fazla almak uğruna DEM ile girdikleri ittifakın kimlerin hoşnut olduğunu görüyorsunuz. DEM denilen yapı partiymiş gibi davranan örgüt aparatı. Parti, genel merkezinden değil İstanbul'daki sapkın yapı ve Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmekte. Uygulama İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de ortaya çıkıyor. Biz terör meselesini bitirmek için her yolu denerken bunların çapını gördük. CHP'nin böyle bir parti ile yol yürüme, belediye başkanlığı verme hesabına girmesi anlaşılır değil. İnşallah 31 Mart'tan sonra bu çorak muhalefet anlayışının tasfiyesine şahitlik edecektir. Biz de Türkiye Yüzyılı inşasını tamladıktan sonra yola devam edeceğiz.
"EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SIKINTININ FARKINDAYIZ"
Emeklilerin yaşadığı sıkıntının farkındayız. Bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden yüzde 50 maaş zammına, banka promosyonuna kadar elimizden geleni yapıyoruz. Kamu bankalarımız maaş tutarına göre promosyonu 8-12 bin liraya yükseltti. İkramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü yukarı çıkaracağımıza inanıyoruz. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.
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