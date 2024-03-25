Başkan Erdoğan Tokat’ta: DEM denen yapı örgüt aparatı! Kandil’den yönetilip parti gibi davranıyorlar...

SEÇİMLERDE DÜNYAYA MESAJ VERECEKSİNİZ

Gözümün nuru başımın tacı Tokat'ta bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem ihtişam Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Bu şehir Malazgirt'ten hemen sonra gönüllere sığınak olmuştur. Bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Tokat her zaman bir başka.

İstiklal harbinde dönemin en büyük terör örgütlerinden biri olan pontus çetelerine Tokat göz açtırmamıştır. Yetiştirdiği alimleri ile dünyaya ışık saçmıştır. Evliya çelebi Tokat gariplerle dosttur, kin tutmaz diye anlatmıştır.

Tokat demokrasi yolculuğumuzun her safhasında yanımızda oldu. Girerken sordum, emniyetten rakamı aldım bugün katılım ne kadar diye. 45 bin kişi... Maşallah. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. 31 Mart'ta tokat milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Unutmayın, Tokat'ta çıkacak sonuçla Tokat'ın yerel yöneticilerini değil tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya önemli mesaj vereceksiniz.