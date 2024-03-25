Yerel seçimlere son 6! Son hazırlıklar da tamamlanıyor
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidecek. Seçim öncesi YSK'nın açıkladığı takvim de işlemeye devam ediyor. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları 29 Mart Cuma günü sona erecek. Sandık kurulları başkanlarına verilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları bugünden itibaren hazırlanmaya başlanacak.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Seçim takvimine göre ilçe seçim kurullarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına bugün başlanacak, hazırlıklar yarın bitirilecek.
Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları da 29 Mart Cuma tamamlanacak.
İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına 29 Mart Cuma teslim edilecek.
MALZEMELER OY VERME GÜNÜ BİNA SORUMLULARINA VERİLECEK
İl ve ilçe merkezlerinde ise bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da bu malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık çevrelerine getirerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslimi işlemleri yapılacak.
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