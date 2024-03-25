Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: "Algı ve bahane siyaseti şehri yormuş"

İSTANBUL MİTİNGİ

Dün aslında 31 Mart'ın provasını gerçekleştirdik. Ramazan ayı olmasına rağmen 650 bin vatandaşımız orada büyük bir coşkuyla geldi. Madem öyle sen çok daha iyisini yap. Kendileri miting yapmaktan imtina ediyorlar. Bizim 650 bin vatandaşımız gelip ramazan günü orada o coşkuyu yaşıyoruz.

Bu işi siyaset üstü görmeleri lazım demelerine rağmen gidip oraya dava açtılar. Vatandaşımız çaresiz bir biçimde riskli binalarda beklesin, bu mu yani çözüm! Talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. O kadar yoğun çalışıyoruz ki biz gece 2'lere 3'lere kadar. İster istemez hata da yaparsınız. Orada samimiyet önemli, ne söylemek istediğiniz önemli. Onların derdi anlamak değil ki. Ufak şeylerden algı oluşturalım. İstanbul'a verdikleri vaatleri hatırlamayanlar İstanbul'a 17.88 km metro yapanlar bunları konuşmuyorlar 'aa öyle dedi böyle' dedi.

Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulamıyorum. Balya balya paralarla fotoğraf verdiler. Olabilir mi? İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler şimdi utanmadan sıkılmadan Hızray projesini vaat olarak veriyorlar. Neden başlamadın 5 senedir.

"İSTANBULLULAR BU KISIR DÖNGÜYE SON VERECEK"

Beş senedir ne yapmıyorlarsa 80 gündür yine onu yapmıyorlar. Plan, proje, hizmet, eser! Beş senedir ne yapıyorlarsa 80 gündür yine onu yapıyorlar. Polemik, algı oyunları, küçük hesaplar! 31 Mart'ta İstanbullular Gerçek Belediyecilik diyerek bu kısır döngüye son verecek.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI ÇARÇUR ETTİLER"

Bu işi siyaset üstü görmeleri lazım demelerine rağmen gidip oraya dava açtılar. Vatandaşımız çaresiz bir biçimde riskli binalarda beklesin, bu mu yani çözüm! Talihsiz açıklamalarla karşı karşıya kaldık. O kadar yoğun çalışıyoruz ki biz gece 2'lere 3'lere kadar. İster istemez hata da yaparsınız. Orada samimiyet önemli, ne söylemek istediğiniz önemli. Onların derdi anlamak değil ki. Ufak şeylerden algı oluşturalım. İstanbul'a verdikleri vaatleri hatırlamayanlar İstanbul'a 17.88 km metro yapanlar bunları konuşmuyorlar 'aa öyle dedi böyle dedi'.

Bedelli askerlik yapanların vatan sevgisini sorgulamıyorum. Balya balya paralarla fotoğraf verdiler. Olabilir mi? İstanbul'un kaynaklarını çarçur ettiler şimdi utanmadan sıkılmadan Hızray projesini vaat olarak veriyorlar. Neden başlamadın 5 senedir.

"İSTANBUL'U BASAMAK OLARAK KULLANIYOR"

İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor. Televizyon kanallarına bu soruları soracaklar diye çıkamıyorlar. Bizlere para konusunu sormayın, vaatleri sormayın. İstanbul'un sorunlarını konuşmayacaksak, neyi konuşacak bu millet? Belediye başkanından ne bekler insan? Trafik sorunu, deprem sorunu, sosyal adaletsizlik, metrobüslerdeki kuyruklar... Belediye başkanlarından çözümü konusunda irade bekler. Aksine bunların hiçbiri konuşulmuyor. 80 ile gidip Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için miting yapmasını beklemez. Partisinin dizaynı için İstanbul'un kaynaklarının harcanmasını beklemez. İstanbul'un sorunları hatırlanmıyor. İstanbul'u nasıl basamak için kullanırım anlayışı. Bu da İstanbul'u yormuş. İstanbullular kendileriyle ilgilenen belediye başkanı istiyor.

BENİM DERDİM İSTANBUL

31 Mart'ta biz yerel seçime gidiyoruz. Sandıkta milletimiz hür iradesini yansıtacak. Bu yerel seçimde hizmet oylanacak, eser oylanacak. İstanbul'un sorununa ilişkin yapılacak projeler oylanacak. Bu yerel seçimde ülke gündemini konuşmayacağız. Muhalefet pişirip pişirip ülke gündemini yerel seçime taşımaya çalışıyor. Vatandaşımız sandığa gittiğinde şöyle bir kıyas yapacak. 5 yıldır maalesef bahaneden başka bir şey üretilmemiş. Sosyal medya belediyeciliği yapılmış. Reklama ayrılan bütçe depreme ayrılan bütçenin 2 katı. İsrafı bitirdik yazılarını her yere asıyorlar buna da 550 milyon lira harcıyorlar. Sorunlar dağ gibi büyümüş. İstanbul'da yaşamak çile olmuş. Onlar balıkçıda yemek yerken biz 81 ile hizmet ediyorduk. Onlar kayağa gittiklerinde Elazığ'ı Malatya'yı ayağa kaldırmak için çalışıyorduk. Şehirlerimizi ihya etmek için bu çalışmaları yaptık.

"VERDİĞİM HER SÖZÜ TUTTUM"

Şehrimiz iki tarafı kıyas edecek. İstanbul huzura kavuşsun diyen, İstanbul'daki trafik sorunu çözülsün diyen, 7 gün 24 saat yine çalışacak bir Murat Kurum orada. Diğer tarafta da sürekli bahane üreten yönetim. Vatandaşımız sandığa gittiğinde geleceğini oylayacak. Yeniden Refah partili seçmen CHP anlayışını en iyi bilen odur. Bu belediyecilikten çektikleri kadar hiçbir belediyecilikten çekmemişlerdir. Ayasofya rahmetli Erbakan hocamızın rüyası değil miydi? Bunu yapan bir irade var. Öbür taraf ne diyor müze olmalıydı. Gümüş Moturu bilirsiniz siz orası. Oraya millet bahçesi yaptık. Hocamızın hayali vardı bu ülke motor üretsin, tank yapsın. Bu hayalleri gerçekleştiren irade var. Yeniden Refah Partili seçmen hür şekilde kendisini ifade edebiliyor. Kuran kurslarımıza giden çocuklarımızı ortaçağ zihniyeti olarak adlandıran zihniyet var karşıda. 16 milyon İstanbul'da yaşayan herkesin oyuna talibim, benim derdim İstanbul. O yüzden burada iradeyi Murat Kurum'dan yana kullanmaları gerekir. Murat Kurum geçmişte sözünü tuttu.

Elazığ'da yapılan konutlarımız. Afetten sonra yapıldı teslim edildi. Gidin Elazığ'a sorun deyin ki 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz dedi yaptı mı yapmadı mı? Gidin Kastamonu'ya Rize'ye Bartın'a. Malatya Gökçe yeniden bir ilçe kurduk. İnsanımızın güven içerisinde yaşadığı ilçe oldu. Bu acılar bir daha yaşanmasın dedik, gittik hızlı bir şekilde yaptık. Antalya - Muğla yangınları tarihin en büyük yangınlarıydı. Ben köylerin hepsine gittim. Orayı da CHP yönetiyordu. Bir tane konut yapmadılar. İzmir depreminde yine gitmiştik oranın koordinasyonunu yapıyorduk.

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