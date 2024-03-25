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Türk Kızılay Pakistan'da 200 yetim çocuğa iftar verdi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Türk Kızılay Pakistan’da 200 yetim çocuğa iftar verdi

Türk Kızılay, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 200 yetim çocuk için iftar programı düzenledi.

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