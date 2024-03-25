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Yargıtay'da başkanlık seçimi! 5 aday yarışacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Yargıtay’da başkanlık seçimi! 5 aday yarışacak

Yargıtay'da Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapılacak. Başkanlık seçiminde 5 aday birbiriyle yarışacak.

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