AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi! Eski Bakan Vedat Bilgin: Önceliğimiz emekliler olacak

Vedat Bilgin canlı yayındaki sözleri:

"Ankara milli mücadelenin karargahı olan taş binadan emperyalizme karşı savaşı kazanmış bir şehirdir. Ankara herhangi bir şehir ya da herhangi bir başşehir değildir, Ankara seçkin bir şehirdir. Bağımsızlığın başkenti Ankara'nın bu kimliğine layık şekilde yönetilmesi lazım. Altındağ ve Mamak bambaşka bir hale geldi. Gecekondular gitti yeşil ile barışık insanların güvenli evlerde oturduğu yer haline geldi. Keçiören Ankara'nın en nadide yerlerinden bir oldu. Orada kent orman yaptı, şelale yaptı ve bambaşka bir yer oldu. Ankara'yı nasıl yöneteceğine dair vizyonu ortaya koyuyor.