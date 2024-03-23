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AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi! Eski Bakan Vedat Bilgin: Önceliğimiz emekliler olacak

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2024 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
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AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi! Eski Bakan Vedat Bilgin: Önceliğimiz emekliler olacak

Başkentte düzenlenen AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi’nden sonra A Haber canlı yayınına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli mesajlar verdi. Enflasyonun düşme eğilimine dikkat çeken Eski Bakan Bilgin büyümenin yarattığı refahtan önce emeklilerin faydalanacağını söyledi.

Vedat Bilgin canlı yayındaki sözleri:

"Ankara milli mücadelenin karargahı olan taş binadan emperyalizme karşı savaşı kazanmış bir şehirdir. Ankara herhangi bir şehir ya da herhangi bir başşehir değildir, Ankara seçkin bir şehirdir. Bağımsızlığın başkenti Ankara'nın bu kimliğine layık şekilde yönetilmesi lazım. Altındağ ve Mamak bambaşka bir hale geldi. Gecekondular gitti yeşil ile barışık insanların güvenli evlerde oturduğu yer haline geldi. Keçiören Ankara'nın en nadide yerlerinden bir oldu. Orada kent orman yaptı, şelale yaptı ve bambaşka bir yer oldu. Ankara'yı nasıl yöneteceğine dair vizyonu ortaya koyuyor.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Benim bakanlığım döneminde çok önemli dönüşümler gerçekleştirdik. Emekliler ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Asgari ücret konusunda çok önemli adımlar atıldı. Asgari ücretten vergiyi kaldırmak gibi tarihsel bir reforma imza attık. Ekonomide yaşanılan sorunlar ve enflasyonun etkisi emeklilerin hayatını olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin ekonomi büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı ekonomisi büyüyen ülkeyiz.

ENFLASYON ETKİSİ KIRILACAK

Ekonomik büyüme devam ettiği müddetçe belli bir dönem sonra ekonomi refah üretmeye başlar. Türkiye büyüdükçe çalışanlarına emekçilerine bunda pay verecek. Emeklilerin sıkıntılarının giderilmesi için yapılacak düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri Türk ekonomi büyüdükçe enflasyon düşme eğiliminde oldukça imkanlar hem çalışanlara hem emeklilere yansıtılacak. Biz de tabi Meclis'te bunun takipçiyiz.

ÖNECELİK EMEKLİLER OLACAK! ASGARİ ÜCRET...

En düşük emekli maaşı noktasında burada rakam veremem ama temmuz ayında enflasyonun düşüşünü takip edeceğiz büyüme rakamlarını takip edeceğiz bunun refah etkisini öncelikle aktaracağımız kesim emekliler olacak. Temmuz ayında asgari ücret zammı konusunda konuşmak için erken. Ben ekonominin büyümesi üzerinde çok duruyorum. Büyüme çok önemli çünkü refah yaratır bunun başka bir yolu yoktur.

FİYATLAMA SORUNLARI

Üretim ve arz konusu önemli. Talep baskısı arttığı zaman fiyatlar yukarı çıkar. Bunun diğer sebebi ise maliyettir. Burada özellikle ürün satıcılarının piyasadaki spekülatörlerin haksız kazanç elde etmesi söz konusu oluyor. Kamu yönetimi bu meselelerin farkında bir anlayışla soruna çözüm üretiyor. Temmuz ayından itibaren iyileşmeyi göreceğiz. Türkiye bu sorunları kesinlikle aşacaktır. Turizm gelirleri 50 milyar dolatın üzerine çıkıyor. 260 milyar dolar ihracat söz konusu. Sorun çözecek kabiliyete sahibiz."

Emekliler için flaş mesajlarEmekliler için flaş mesajlar EMEKLİLER İÇİN FLAŞ MESAJLAR
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