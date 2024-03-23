AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi! Eski Bakan Vedat Bilgin: Önceliğimiz emekliler olacak
Başkentte düzenlenen AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi’nden sonra A Haber canlı yayınına katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli mesajlar verdi. Enflasyonun düşme eğilimine dikkat çeken Eski Bakan Bilgin büyümenin yarattığı refahtan önce emeklilerin faydalanacağını söyledi.
Vedat Bilgin canlı yayındaki sözleri:
"Ankara milli mücadelenin karargahı olan taş binadan emperyalizme karşı savaşı kazanmış bir şehirdir. Ankara herhangi bir şehir ya da herhangi bir başşehir değildir, Ankara seçkin bir şehirdir. Bağımsızlığın başkenti Ankara'nın bu kimliğine layık şekilde yönetilmesi lazım. Altındağ ve Mamak bambaşka bir hale geldi. Gecekondular gitti yeşil ile barışık insanların güvenli evlerde oturduğu yer haline geldi. Keçiören Ankara'nın en nadide yerlerinden bir oldu. Orada kent orman yaptı, şelale yaptı ve bambaşka bir yer oldu. Ankara'yı nasıl yöneteceğine dair vizyonu ortaya koyuyor.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Benim bakanlığım döneminde çok önemli dönüşümler gerçekleştirdik. Emekliler ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Asgari ücret konusunda çok önemli adımlar atıldı. Asgari ücretten vergiyi kaldırmak gibi tarihsel bir reforma imza attık. Ekonomide yaşanılan sorunlar ve enflasyonun etkisi emeklilerin hayatını olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin ekonomi büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında en hızlı ekonomisi büyüyen ülkeyiz.
ENFLASYON ETKİSİ KIRILACAK
Ekonomik büyüme devam ettiği müddetçe belli bir dönem sonra ekonomi refah üretmeye başlar. Türkiye büyüdükçe çalışanlarına emekçilerine bunda pay verecek. Emeklilerin sıkıntılarının giderilmesi için yapılacak düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri Türk ekonomi büyüdükçe enflasyon düşme eğiliminde oldukça imkanlar hem çalışanlara hem emeklilere yansıtılacak. Biz de tabi Meclis'te bunun takipçiyiz.
ÖNECELİK EMEKLİLER OLACAK! ASGARİ ÜCRET...
En düşük emekli maaşı noktasında burada rakam veremem ama temmuz ayında enflasyonun düşüşünü takip edeceğiz büyüme rakamlarını takip edeceğiz bunun refah etkisini öncelikle aktaracağımız kesim emekliler olacak. Temmuz ayında asgari ücret zammı konusunda konuşmak için erken. Ben ekonominin büyümesi üzerinde çok duruyorum. Büyüme çok önemli çünkü refah yaratır bunun başka bir yolu yoktur.
FİYATLAMA SORUNLARI
Üretim ve arz konusu önemli. Talep baskısı arttığı zaman fiyatlar yukarı çıkar. Bunun diğer sebebi ise maliyettir. Burada özellikle ürün satıcılarının piyasadaki spekülatörlerin haksız kazanç elde etmesi söz konusu oluyor. Kamu yönetimi bu meselelerin farkında bir anlayışla soruna çözüm üretiyor. Temmuz ayından itibaren iyileşmeyi göreceğiz. Türkiye bu sorunları kesinlikle aşacaktır. Turizm gelirleri 50 milyar dolatın üzerine çıkıyor. 260 milyar dolar ihracat söz konusu. Sorun çözecek kabiliyete sahibiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Bir tarafta kuvvetli kar ve diğer tarafta sağanak! Meteoroloji il il uyardı | 23-27 Mart 2024
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...
- Türkiye'den Vize İstemeyen Ülkeler Belli Oldu! Bavulunu Kapan Gidecek
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!
- 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
- Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu
- Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...