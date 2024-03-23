Cevdet Yılmaz'dan özel bankalara promosyon çağrısı! "Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Depremin etkilerine rağmen bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl 5,2 olduğunu aktaran Yılmaz, deprem harcamaları çıkarıldığında bu oranın 1,6'ya düştüğünü dile getirdi.

"Seçimden sonra döviz artacak, acı reçete ile karşılaşılacak" şeklindeki spekülasyonların temelsiz olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada, çeşitli çevrelerde böyle bir spekülatif hava oluşturulmaya çalışılıyor. Ekonomide temeller dediğimiz bir şey vardır. Bir algılar, spekülasyonlar vardır ki onlar geçici etkilerde bulunurlar ama temelleriniz sağlamsa bu tür spekülasyonlar gelir geçer. Sonuçta temeller belirleyici olur. Dövizin hareketi için ne gerekir? Döviz ihtiyacının artması, dövize erişiminizin zorlaşması gerekir. Cari açığımız 60 milyar dolarlardan neredeyse 33-32 milyar dolarlara inmiş, yani döviz ihtiyacımız azalmış, artmamış. Turizmimiz, ihracatımız iyi gitmiş. Diğer taraftan yeni izlediğimiz makro politikalarla birlikte dış dünyadaki finansman imkanlarına erişim de kolaylaşmış durumda."

Spekülatif söylemlerin küçük yatırımcıya zarar vermesinden endişe ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, "Herkesin bilinçli hareket etmesi lazım. Rakamlara ve gerçeklere bakması lazım. Ancak bunu tavsiye edebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Spekülasyonların bir kısmının örgütlü, sistematik, Türkiye'ye zarar vermeye dönük çalışmalar olduğunu belirten Yılmaz, "Bu geçici bir durum. Seçimden sonra ben bunun olumluya döneceğini düşünüyorum. Bu pompalanan karamsar havanın hiçbir karşılığı olmadığı görüldüğü zaman tam tersine olumlu bir etki oluşturacaktır ekonomimizde." ifadesini kullandı.

Yılmaz, enflasyonda yıllık bazda belirgin düşüşün haziran enflasyonuyla görüleceğini, söz konusu istatistiklerin temmuzda kamuoyuna açıklanacağını hatırlattı.

Kur Korumalı Mevduat düzenlemesinin hayata geçirildiğinde kendisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olduğunu anımsatan Yılmaz, başından beri geçici düzenleme olarak hazırlandığını ifade etti.

Kur Korumalı Mevduat'ın o günün ihtiyaçlarını karşıladığına dikkati çeken Yılmaz, "Şimdi bu Kur Korumalı Mevduat'tan çıkıyoruz ama çıkarken de finansal piyasalarda bir istikrarsızlığa yol açmadan, akılcı bir şekilde, bir geçiş süreci içerisinde bunu başarıyoruz. Geçen sene ağustosta en yüksek seviyesini Kur Korumalı Mevduat, 3,4 trilyon liraya kadar çıkmıştı. Geldiğimiz noktada 2,3 trilyonlara kadar gerilemiş durumda. Yani aşağı yukarı geçen ağustos ayından bugüne 1,1 trilyon azalış söz konusu. Bu da devam edecek ama belli bir zamana yayıyoruz bunu." diye konuştu.