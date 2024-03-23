Ekrem İmamoğlu'ndan rekor! Ama tersten! 5 yılda İETT araçları tam 823 bin 915 kere arızalandı
İstanbul'da boş vakitlerinde belediye başkanlığı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıldır ulaşım konusunda vasat bir performans sergiledi. İstanbullular çoğu zaman yanan, arızalanan, yolda kalan otobüslerle karşılaşırken metrobüslerde de aynı durum yaşandı. 2023 İBB Denetim Komisyonu Raporu'na yer alan bilgiye göre İETT'ye ait otobüs ve metrobüsler 5 yıllık CHP yönetiminde tam 823 bin 915 kere arızalandı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da ulaşım konusunda gösterdiği vasat performansla İstanbulluları adeta bıktırdı.
VATANDAŞ OTOBÜSLERİ İTTİRMEK ZORUNDA KALDI
Şehrin farklı noktalarında yanan,bozulan, denize uçan İETT otobüsleri görmek her an mümkün olurken vatandaşlar çoğu zaman otobüsleri ittirmek zorunda kaldı.
HİÇBİR ZAMAN VERİMLİ ÇALIŞMADI
İETT otobüslerinin yanında metrobüs hattı da hiçbir zaman tam verimli şekilde çalışamadı. Çok sayıda metrobüs arızası yaşanırken vatandaşlar büyük sorun yaşadı.
Ancak İmamoğlu yaptığı algı operasyonları ve reklamlarla gerçekleri gizlemeye çalışırken İBB'deki toplu taşıma rezilliği 2023 İBB Denetim Komisyonu Raporu'na yansıdı.
Rapora göre İETT'nin lastik tekerlekli ulaşım araçları 5 yıl içinde tam 823 bin 915 kere arızalandı.
İşte yıllara göre arıza sayıları:
2019: 140 bin 874
2020: 133 bin 381
2021: 157 bin 902
2022: 247 bin 549
2023: 144 bin 209
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