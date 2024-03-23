Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 31 Mart vurgusu: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız

"BU ŞEHRE DAİR RÜYALARIMIZ, HAYALLERİMİZ VAR"

Programda konuşan Kurum, "5 yıldır maalesef İBB'nin elinde aynı eziyet, Avcılar'ın her yerinde devam ediyor. İnşallah 1 Nisan'a geldiğimizde, görevi devraldığımızda bu eziyeti tamamen bitireceğiz. Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum'un bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemizin derem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, engelli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, emekli büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. Biz bu dertle, bu tasayla milletimizin zor anında milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.