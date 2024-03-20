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Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber'de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP'deki milyon dolarlık ağ

Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber'de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP'deki milyon dolarlık ağ

CHP'li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Ekrem İmamoğlu para skandalının neresinde? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:13
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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

İBB-CHP üzerinden büyük vurgun mu yapılıyor? CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor? Milyonlarca lira ve döviz kimden alındı? Kime neden verildi?

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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Gazeteci Zafer Şahin ve Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

LİME LİME DÖKÜLÜYOR

Neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor. Ciddi sıkıntı var. O paralar ile ilgili olarak da savcılıklara verilen ifadelerde kimse yeterli tatmin edici bir açıklamada bulunamadı. Biri başka biri başka bir şey söylüyor.

Sanki planlanmış gibi bir milletvekiline gönderildi top. Bu milletvekilinin parası diye. Acaba bu meseleyi dönem sonuna atıp soğutmak mı istiyorlar?

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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

"SEÇİMDEN SONRA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Bir sıkıntıyı garabeti kapatmaya çalışıyorlar gibi geliyor. Bu binanın satışında bir kere vergi kaçırılmış açık ve net. İlk görünen o. Koskoca CHP bina satılırken vergi kaçırmış öbür tarafına hiç bakmıyorum. O da binanın parası ise, o da tartışmalı.

Seçimden sonra bu daha da büyüyecek gibi görünüyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara'da da bir takım garip gelişmeler var. Mansur Yavaş ve Ankaralılık vurgusu üzerinden milliyetçilik vurgusu üzerinden seçim kazanmıştı şimdi milliyetçilik falan kalmadı 'Apo bey' diyor Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyenlere 'inşallah' cevabını veriyor. Bu nasıl bir ülkücülüktür Neyin nesidir?