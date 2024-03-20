20 Mart 2024, Çarşamba
Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber'de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP'deki milyon dolarlık ağ
CHP'li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor? Ekrem İmamoğlu para skandalının neresinde? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? Balya balya paralar kimin cebinden çıktı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Gazeteci Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
Giriş Tarihi: 20.03.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:13
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18