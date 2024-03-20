Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmasını A Haber’de anlattı: CHP’nin verdiği görüntüden son derece rahatsız | İşte CHP’deki milyon dolarlık ağ

LİME LİME DÖKÜLÜYOR

Neresinden tutarsanız tutun lime lime dökülüyor. Ciddi sıkıntı var. O paralar ile ilgili olarak da savcılıklara verilen ifadelerde kimse yeterli tatmin edici bir açıklamada bulunamadı. Biri başka biri başka bir şey söylüyor.

Sanki planlanmış gibi bir milletvekiline gönderildi top. Bu milletvekilinin parası diye. Acaba bu meseleyi dönem sonuna atıp soğutmak mı istiyorlar?