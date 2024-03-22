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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

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Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan suç örgütlerine operasyon açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.' açıklamasında bulundu.

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