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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 14 ilde Sibergöz-28 operasyonu | 34 şüpheli yakalandı

GÜNDEM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 14 ilde Sibergöz-28 operasyonu | 34 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-28" operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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