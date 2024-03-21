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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 terör hedefi imha edildi! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 terör hedefi imha edildi! İşte o anlar...

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak’ın kuzeyin ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan 39 hedefe yönelik düzenlenen hava harekâtının görüntüleri paylaşıldı.

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