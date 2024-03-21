Ekrem İmamoğlu’nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi’nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı

SON OLARAK CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI



Para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok partili, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.