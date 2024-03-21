Ekrem İmamoğlu'nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Para kulesi skandalı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.
CHP'deki kara para skandalındaki sarmal her geçen gün büyüyor.
Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası balya balya paraların sayıldığı görüntülerde bulunan kişilerin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.
RANT AĞI İFŞA OLDU
Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.
SON OLARAK CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
Para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok partili, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.
CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANI KEMAL ÇEBİ'NİN OĞLU SERKAN ÇEBİ DE GÖRÜNTÜLERDE
Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerin ardından skandal CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de para getirdiği ve saydığı görüldü.
Çebi'nin görüntülerde yer alması siyaset kulislerinde "Kemal Çebi bu işin neresinde?" sorularına neden oldu.
İFADEYE ÇAĞRILMASI BEKLENİYOR
Görüntülerin ardından Çebi'nin de ifadeye çağrılması bekleniyor.
Zira para sayma odasında bulunduğu ortaya çıkan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!