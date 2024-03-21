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Ekrem İmamoğlu'nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Ekrem İmamoğlu’nun balya balya rant ağı tek tek deşifre! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi’nin de görüntülerde olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin merkezinde yer aldığı şaibeli para sayma görüntülerinin yenisi çıktı. Para kulesi skandalı CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin para sayanlar arasında yer aldığı ortaya çıktı.

CHP'deki kara para skandalındaki sarmal her geçen gün büyüyor.

Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası balya balya paraların sayıldığı görüntülerde bulunan kişilerin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.

RANT AĞI İFŞA OLDU

Kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu kanıtlandı.

SON OLARAK CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Para sayma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil olmak üzere birçok partili, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan ÇebiCHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan Çebi

CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANI KEMAL ÇEBİ'NİN OĞLU SERKAN ÇEBİ DE GÖRÜNTÜLERDE

Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülerin ardından skandal CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne sıçradı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de para getirdiği ve saydığı görüldü.

CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur ÖkselCHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel

Çebi'nin görüntülerde yer alması siyaset kulislerinde "Kemal Çebi bu işin neresinde?" sorularına neden oldu.

İFADEYE ÇAĞRILMASI BEKLENİYOR

Görüntülerin ardından Çebi'nin de ifadeye çağrılması bekleniyor.

Zira para sayma odasında bulunduğu ortaya çıkan CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Şüphelilerin hangi ifadeleri çelişkili?Şüphelilerin hangi ifadeleri çelişkili? ŞÜPHELİLERİN HANGİ İFADELERİ ÇELİŞKİLİ?

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