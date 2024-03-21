BM duyurdu: Suriye'de 16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de halihazırda 16,7 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, bu rakamın 13 yıllık savaş sürecinde en yüksek düzeye ulaştığını bildirdi.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de tüm gelişmelerin "yanlış yönde" gittiğini, güvenlik, insani durum, insan hakları ve siyasi alanda gerilemeler olduğunu dile getirdi.
Pedersen, 13 yılın ardından çatışmanın çok sayıda cephede devam ettiğini, bölgesel etkilerin sürdüğünü dile getirdi.
Gazze'deki çatışmanın bölgesel etkilerinin ciddi endişe yarattığını kaydeden Pedersen, acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.
Pedersen, Suriye'de de gerginliğin azaltılması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ulusal ateşkes için harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ülkedeki insani durumun kötüleştiğine işaret eden Pedersen, "16,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Bu, 13 yılın en yüksek düzeyi." dedi.
Pedersen, Suriye'de savaş öncesi nüfusun yarısının yerinden edildiğini ve çoğunun güvenlik ve yaşam koşulları nedeniyle ülkelerine dönemediğini belirtti.
Geçen ay Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de nisan ayında toplanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, davetinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından kabul edildiğini ancak Suriye rejimince reddedildiğini bildirdi.
DESTEK ÇAĞRISI
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya ise Suriye'de 7 milyon kişinin yerinden edildiğini, yaklaşık 13 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğunu dile getirdi.
Son 5 yılda 5 yaş altı çocuklarda gıdasızlığın 3 kat arttığını aktaran Msuya, yarım milyondan fazla çocuğun bu nedenle tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Msuya, insani yardıma muhtaç kişilerin rekor sayıya ulaşmasına rağmen fonların da rekor seviyede düştüğünü belirtti.
İnsani yardım için desteğin artırılması çağrısında bulunan Msuya, Suriye'de aynı zamanda gıda fiyatları ve hayat pahalılığının çok ciddi bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!
- Bayram önü işçiye 34.000 TL ödeme hesabı yapıldı! 6 ay, 1.5-3-4-5-7-10 yıl çalışana şartlar belli oldu!
- Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
- 1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
- Dikkatli Olun! Bu Burçlar Öfkelendiğinde Ateş Püskürtüyor
- Kişilik Testi: İlk Gördüğünüz Şey En Derin İhtiyacınızı Ortaya Çıkarıyor!
- Hamburgerin Asıl Sahibi Belli Oldu! Gururunuz kabaracak: Meğer Türkler...
- At Kılı Fırçasına Veda! Günde 1 Avuç Yeter! Selülitlerden Sonsuza Dek Kurtulun!
- Ödemeler Başladı, Kaçırmayın! Ailenizden Biri Başvursun Yeter! TCKN Son Hanesi 0, 2, 4, 6 Olanlar Dikkat!