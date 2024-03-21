Cumhur İttifakı adayı Kurum’dan Adalılarla ulaşım sözü: Toplu taşımayla ilgili problem yaşamayacaksınız

"SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ KURARAK İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"

Adalar için hayata geçirecekleri projeleri anlatan Kurum, "İstiyoruz ki Adalar'da esnafımız huzurlu olsun, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, burada bu havamızı, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar'ımıza kazandıracağız. Burada Su Ürünleri Kooperatifi kurarak, hem su ürünleriyle alakalı istihdamı artıracağız hem de Adalar'ın burada ekonomisine katkı sağlayacağız. Meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte akülü şarj istasyonlarını da bilhassa engelli kardeşlerimiz için buraya kazandıracağız. Gençlerimiz için sanatoryumu bundan sonra Gençlik Kampı olarak Adalar'ın gençliğine armağan ediyoruz." dedi. Kurum, "Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak. İnşallah Adalar'ımızla, güzel insanlarımızla birlikte biz hizmet siyasetini, eser siyasetini yapmaya devam edeceğiz. Adalar bunu hak ediyor. Adalar'ın insanı emin olun bu hizmetlerin en güzelini hak ediyor" ifadelerini kullandı.