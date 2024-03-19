Milli Muharip Uçak KAAN’ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat

"Bizim için sanat" notu düşülen paylaşımda, Antonio Vivaldi'nin en ünlü eseri sayılan 'Dört Mevsim' konçertosu eşliğinde milli uçağın boyama aşamalarına ve boyama atölyesinden çıkarıldığı görüntülere yer verildi.

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