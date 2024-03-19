Milli Muharip Uçak KAAN'ın boyanma görüntüleri paylaşıldı: Bizim için sanat
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, komple yeniden boyandı. TUSAŞ, boyama görüntülerini "Bizim için sanat" notuyla paylaştı. İşte o görüntüler...
Türkiye geçtiğimiz ay savunma alanında ses getiren bir hamleye daha imza attı.
KAAN İLK UÇUŞUNU YAPTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı.
KAAN 13 DAKİKA HAVADA KALDI
KAAN, Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.
KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.
Bizim için sanat!👇🏻#KAAN pic.twitter.com/NgwyIQHeXS— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) March 19, 2024
KAAN'IN BOYANMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
TUSAŞ, milli muharip uçak KAAN'ın boyandığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Bizim için sanat" notu düşülen paylaşımda, Antonio Vivaldi'nin en ünlü eseri sayılan 'Dört Mevsim' konçertosu eşliğinde milli uçağın boyama aşamalarına ve boyama atölyesinden çıkarıldığı görüntülere yer verildi.
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