19 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu: Bayramda tatil 9 gün...

Başkan Erdoğan 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu: Bayramda tatil 9 gün...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan ’Şoför Esnafları ile İftar’ programında önemli açıklamalarda bulundu: Bayramda tatil 9 gün...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongresium'da düzenlenen 'Şoför Esnafları ile İftar' programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı için tatil müjdesini "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. " ifadelerini kullanarak verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA