CHP'nin belediyecilik zihniyeti sıfırın altı! Muhittin Böcek'e Alanyaspor'a verdiği tesis sözü hatırlatıldı yöneticileri azarladı: Bana oy vermediniz
CHP'nin belediyecilik rezilliği bitmek bilmezken, bir skandal da CHP'li Muhittin Böcek tarafından yapıldı. Böcek’in Alanyasporlulara verdiği tesis sözünü kendisine oy vermedikleri için yapmadığı ortaya çıktı. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Böcek’in tesisin tamamlanması ile ilgili söz verdiğini söylerek, “Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda" ifadelerini kullandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dönemin belediye başkanı Menderes Türel'in temelini attığı Alanyaspor tesisleriyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin altyapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın" açıklamasına, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. Çavuşoğlu, "Sayın Böcek'in dünkü açıklamalarını büyük hayal kırıklığıyla karşıladık" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün Alanya'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında, 2019 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in temelini attığı Alanyaspor tesisleriyle ilgili yaptığı, "Alanyaspor'un tesisi var zaten, maçlar yapılıyor. Ancak buraya coğrafi durumundan dolayı 39 milyon TL para ödedik. O günün kuruna göre güncelledim 140 milyon TL yapıyor. Alanyaspor'un otobüsü belediyemizin otobüsüdür. Şoförü bizimdir. Biz milletin parasını millete harcarken oralara kimin altyapı yaptığına falan girecek değilim. Kimse sabrımızı zorlamasın" açıklamasına ilişkin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "Sayın Böcek'in bir açıklaması ve video kaydı geldi bana. İşin doğrusu, camia olarak üzüldüğümü ifade etmek isterim. Alanyaspor ile ilgili bir şey dedi. Baktım Alanyaspor'un hiçbir yöneticisinin, şahsımın ya da Alanyaspor camiasının hiçbir başkan bey ile alakalı bir açıklamasının ya da bir tenkit edenin olmadığını gördüm. Olmaz da zaten burada taraftar gruplarının paylaşmış olduğu tesis ile alakalı açıklamalar var. Ben de bunu daha sonradan gördüm. Kendilerine de ifade ettim ve taraftar gruplarına da bunu sordum. Neden dedim bu açıklama? 'Sayın başkan daha önce bizimle bir araya geldi, konuştuk ve bize verilen sözü tutmadılar. Kulübe de söz vermişlerdi. Tesisle alakalı tutmadılar, biz de ondan dolayı bu açıklamayı gerekli gördük' dediler. Taraftar grupları biliyorsunuz kulüplerden bağımsızdır. Taraftar grupları en çok da her zaman şahsım, başkan olarak ve yönetim kurulumuzu her zaman eleştirmektedir. Yönetimler başarısız olduğu zaman taraftar grupları da eleştirir, taraftar da eleştirir" diye konuştu.
"BÖCEK, 'BANA ALANYALILAR OY VERMEDİ TÜREL'E VERDİ' DEDİ"
Böcek'in kendisine taraftar eleştirisinde etkisi olup olmadığını sorduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Böcek 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi. Ben de, 'Başkanım taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce bir araya geldik. 'Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim. Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda" şeklinde konuştu.
'Alanyaspor'un tesisleri var, maç da oynanıyor' diyen Böcek'e "Size o sahanın ne amaçla olduğunun çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum" karşılığını veren Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
"'Tabii burada Alanyaspor'un maç yapacak bir stadı var' dedi. Evet, devlet tarafından yaptırılmış var zaten. Burası bir tesis. Nasıl? Menderes Türel, dönem başkanlığı döneminde Antalyaspor'umuza çok güzel bir tesis yaptı. Sahalar donanımlı. Antalyaspor'umuzun daha önce kaldığı yeri de biliyoruz. Çok sağlıklı bir yer değildi. Çok güzel bir tesis yapıldı. Hepimiz gurur duyduk, onur duyduk. Ama bizim burada gördüğünüz tesiste bu ortam yok. Altyapıda çocuklarım A takım hariç, hepsi buradan İncekum'a kadar günlük antrenmanlara gidip geliyor. Saha olmadığından. Bizim o tesislerimiz yapılmış olsaydı, Alanyaspor oraya geçmiş olsaydı burada da görmüş olduğunuz tesiste altyapıdaki çocuklarımız rahat edecekti. Günlük 40-50 kilometre antrenmanlara gidip gelmeyeceklerdi."
"SABRIMIZI ZORLAMAYIN'I KİME DİYORSUNUZ"
Böcek'in "Sabrımızı zorlamayın" şeklindeki ifadesine de yanıt veren Çavuşoğlu, "Burada bir söylem daha var. Tesisin hafriyatını kimin yaptığını, nasıl yapıldığını oralara girmeyeceğim diyorsunuz. Girin efendim ben size söyleyeyim. Oranın hafriyatını alan müteahhit istediğine yaptırır. Birilerine mi soracak? Hayır. Şunu kast ediyorsanız: Kendilerinin iş makineleri vardı. Başka yerlerden de kiralama yaptılar. Bir dönem benim oğlumdan da kiralama yaptılar. Bunu söylemek istiyorsanız arkasından da benim sabrımı zorlama diyorsunuz. Tehditvari konuşuyorsunuz. Kime söylüyorsunuz? Alanyaspor kulübüne mi, şahsımıza mı, Alanyaspor camiasına mı?" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Böcek'in 5 yıl boyunca Alanyaspor Kulübü'nü ziyaret etmediğini vurguladığı açıklamasında, "Size hiçbir zaman karşınıza çıkıp bir şey demedik. 2 yıl önce 9'uncu ayın 19'unda resmi yazı olarak randevu talebimiz olmasına rağmen cevap dahi vermediniz" dedi.
"HERKESİN BAŞKANI OY VERSELER DE VERMESELER DE HERKESİN BAŞKANIDIR"
Konuşmasının devamında "Sayın Böcek, Alanyaspor'un otobüslerine dair yanıltıcı bilgiler paylaşıyor" diyen Çavuşoğlu, kulübün iki otobüsü olduğunu, bunlardan birinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan kiralık bir otobüs olduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu, bu otobüsün Menderes Türel döneminde taraflarına sağlandığını ve Alanyaspor'a uzun yıllar hizmet verdiğini belirtti. Böcek'in göreve gelmesiyle bu otobüsün geri çekilmeye çalışıldığını, ancak dedikodu çıkacağı endişesiyle bu planın rafa kaldırıldığını ifade eden Çavuşoğlu, otobüs şoförlerinin de kulübün çalışanı olduğunu, şu anda kulüpte herhangi bir belediye çalışanının bulunmadığını vurguladı.
Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Herkesin başkanıyız diye logolarda yazıyor, görüyorum. Herkesin başkanı olan 'Alanyalılar bana oy vermedi, Menderes Türel'e verdi. Onun için yapmadım' demez. Herkesin başkanı oy verseler de vermeseler de herkesin başkanıdır."
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