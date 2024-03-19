CHP’nin belediyecilik zihniyeti sıfırın altı! Muhittin Böcek’e Alanyaspor’a verdiği tesis sözü hatırlatıldı yöneticileri azarladı: Bana oy vermediniz

CHP'Lİ MUHİTTİN BÖCEK

"BÖCEK, 'BANA ALANYALILAR OY VERMEDİ TÜREL'E VERDİ' DEDİ"

Böcek'in kendisine taraftar eleştirisinde etkisi olup olmadığını sorduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Böcek 'Taraftar gruplarının paylaşımında sizin etkiniz var mı?' dedi. Ben de, 'Başkanım taraftar gruplarının paylaşımını sonradan gördüm ve taraftar grupları bunu hep birlikte paylaşmışlar. Ben de kendilerine bunu sordum ve Muhittin Başkanımla daha önce bir araya geldik. 'Tesisleri yapacağını söyledi fakat yapmadı dediler' dedim. 'Doğrusu sözünüz de vardı başkanım' dedim. Bana söylediği şuydu; 'Evet söz verdim ama Alanyalılar bana oy vermedi. Menderes Türel'e oy verdi. Onun için yapmadım.' Ben de dedim ki 'Başkanım ben de bize soranlara bundan sonra bu şekilde anlatırız' dedim. 'İstediğini yap, bildiğini yap' dedi bana. Biraz da azarlar tarzda" şeklinde konuştu.

'Alanyaspor'un tesisleri var, maç da oynanıyor' diyen Böcek'e "Size o sahanın ne amaçla olduğunun çok iyi anlatılmadığını düşünüyorum" karşılığını veren Çavuşoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"'Tabii burada Alanyaspor'un maç yapacak bir stadı var' dedi. Evet, devlet tarafından yaptırılmış var zaten. Burası bir tesis. Nasıl? Menderes Türel, dönem başkanlığı döneminde Antalyaspor'umuza çok güzel bir tesis yaptı. Sahalar donanımlı. Antalyaspor'umuzun daha önce kaldığı yeri de biliyoruz. Çok sağlıklı bir yer değildi. Çok güzel bir tesis yapıldı. Hepimiz gurur duyduk, onur duyduk. Ama bizim burada gördüğünüz tesiste bu ortam yok. Altyapıda çocuklarım A takım hariç, hepsi buradan İncekum'a kadar günlük antrenmanlara gidip geliyor. Saha olmadığından. Bizim o tesislerimiz yapılmış olsaydı, Alanyaspor oraya geçmiş olsaydı burada da görmüş olduğunuz tesiste altyapıdaki çocuklarımız rahat edecekti. Günlük 40-50 kilometre antrenmanlara gidip gelmeyeceklerdi."