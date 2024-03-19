İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı: "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

Yıl sonuna kadar 200 bin konutun kuralarını çekerek hak sahiplerine evlerin anahtarlarını teslim edeceklerini söyleyen Yerlikaya, önümüzdeki yılın sonuna doğru da 389 bin hak sahibinin sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim etmekte kararlı ve inançlı olduklarını belirtti.

AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal'a destek isteyen Yerlikaya, "Iğdır'ımızda huzur ve kardeşlik istiyoruz. Cumhur İttifakı'mız ve bizim şehir eminliğine aday Ülkü kardeşimiz eğitimli, iyi bir mühendis, bizim kardeşimiz, 25 yıldan beri belediyede. Iğdır Belediyesinde 10 yıl mühendis olarak çalıştı, sonra idari görev verildi. Şu anda da belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor. Belediyeciliği biliyor, içinizden birisi, Iğdır'ın evladı, bacınız." diye konuştu.