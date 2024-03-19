CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kasası ’kafa koparan’ Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur





"SADECE BENDEN YARDIM İSTEYEN FATİH KELEŞ'İ KIRMAYARAK BİR ÇANTA PARAYI ALDIM VE ONUN DEDİĞİ YERE GÖTÜRDÜM''

İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olarak görev yaptığını belirten Tuncay Yılmaz ise ifadesinde, ''Soruşturmaya konu görüntülerin çekildiği gün Fatih ağabey beni aradı, görüşmek istediğini söyledi. Beylikdüzü'nde yüz yüze görüştük. Bana arabada bir miktar emanet para olduğunu, bu parayı tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını benim taşımamı rica etti. Yanlış hatırlamıyorsam para çantalarından bir tanesini bana verdi. Parayı götüreceğim yerin konumunu da gönderdi. Paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı açıp içinde ne kadar para olduğunu da bakmadım. Bana paranın emanet olduğunu ve CHP il binasının satın alınması için harcayacaklarını söyledi. Kendime ait aracımla tek başıma bir çanta para olduğu halde Fatih ağabeyimin attığı konuma gittim. Gittiğimde Fatih ağabey benden önce varmış bekliyordu. Ofiste başkaları da vardı. Ancak ben bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Bana verilen para çantasını ofiste Fatih ağabeye teslim ettim. Fatih ağabeyin bana ihtiyacı olabilir diye biraz bekledim. Yaklaşık yarım saat ofiste durduktan sonra tek başıma ayrıldım. CHP il binasının kimden hangi tarihte ve ne kadar bedelle satın alındığını bilmiyorum. Sadece benden yardım isteyen Fatih Keleş'i kırmayarak bir çanta parayı aldım ve onun dediği yere götürdüm. Üzerime atılı herhangi bir suçlamayı kabul etmiyorum. İsmim ve çalıştığım şirketin isminin soruşturma dosyasında geçmesinden rahatsızlık duymaktayım. Yardım isteme konusu ile ayrı araçlarla gitmemiz hususu arasında bir çelişki olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kendisi 3-4 farklı para dolu çantayı sadece kendi arabasında taşımak istemedi ve bu nedenle bir tanesini benim taşımamı istedi'' ifadelerini kullandı.