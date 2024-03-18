İşte FETÖ'nün kaçış rotası! Talimat sonrası harekete geçtiler | Kirli plan deşifre oldu: Hattı çıkart firarı başlat
Türkiye’de Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden istediğini alamayan Fetullahçı Terör Örgütü, geçmiş dönemde örgütte kritik ve mahrem yapılarda görev alan isimleri tek tek yurt dışına kaçırmaya başladı. FETÖ mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettikleri tespit edildi. Ancak örgütün herkesin yurt dışına çıkışına karşı olduğu saptandı.
Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı olan ve yakın zamanda davası sonuçlanacak örgüt üyelerinin illegal kaçışlarını başkaları adına açılan GSM hatlarıyla organize ettiğini ortaya çıkardı.
Örgüt üyesinin kullandığı başkasına adına açılan hattın sinyal bilgileri çıkaran polis, kaçışın rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan.
KAÇIN TALİMATI
Soruşturma kapsamında örgütün yurt içindeki mensuplarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunduğu ve yönetiminin kaçış organizasyonlarında 'hicret' algısı yaratmaya çalıştığı belirtildi.
Kaçışlarda önceliğin örgütte kritik, mahrem yapılarda görev almış ve kalması riskli görülen kişiler olduğu öğrenildi. Örgütün bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği, diğerlerininse kendi imkanlarıyla kaçmasının istendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yöneticilerinin önemsiz gördüğü üyelerin kaçışıyla ilgili ise sorumluluk alınmaması yönünde talimat verdiği belirtildi.
BAŞKASINA ADINA HAT AÇMIŞLAR
Yurt dışına kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin başkalarına adına açılan GSM hatları kullandığı ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu terzi Bülent'in işyerinde yapılan aramada örgütün başkası adına açtırdığı bir hat ele geçirildi.
Hatta ait belgelerden numaranın sinyal bilgileri kontrol edildi ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış organizasyonunda kullanıldığı belirlendi.
İŞTE KAÇIŞ ROTASI
Hattın sinyal bilgileri kaçışın rotasını ortaya çıkardı. Antalya'dan başlayan sinyallere göre, örgüt üyeleri Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bursa güzergahını kullanarak İstanbul'a geçti.
Bir süre İstanbul'da sinyal veren hat daha sonra Edirne ve Yunanistan'a geçişte sinyal verdi.
Ayrıca örgütün kaçırdığı elemanlara belirledikleri mensupları aracılığıyla araç kiralayıp ulaşımlarını sağladıkları, gittiği ülkelerde yardımcı olacak mensuplar belirleyerek irtibat sağladığı kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bahar Dizisinde Sevilen Karaktere Veda! Final Gibi Karara Seyirciler İsyanda!
- Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!
- İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?
- Aşk Onları Hiç Yakalamaz mı? Duygusal Duvarları ile Dikkat Çeken En Kalpsiz 5 Burç!
- Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
- Türkiye'nin En Büyük Bayrağı O Şehirde! 🇹🇷 Devasa Bayrak Görkemiyle Büyülüyor!
- 16 Milyon Emekliyi İlgilendiriyor! %22,70 - 24'lük Zamlı Maaş Tablosu Ayyuka Çıktı! EYT, 4A ve 4B'lilere Kuruşuna Kuruşuna Hesaplandı!
- HAVA DURUMU | Hem kar hem sağanak geliyor! Meteoroloji haritayı yayınladı | 17-21 Mart 2024
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı