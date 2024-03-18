DEM’li Abdulcebbar Barış CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti! Belediye başkan yardımcılığı, belediyede parti grubu ve kritik pozisyonlar DEM’e verilecek

Barış, Zeytinburnu'nda ortaklığa karşılık seçimi kazanmaları durumunda belediye başkan yardımcılığı, 2 meclis üyesi ve kritik birçok noktada DEM'li isimlerin konumlanacağını söyledi. Ayrıca DEM'li isimlerin seçildikten sonra istifa ederek kendi partileri adına grup kuracaklarını da açıkladı. Abdulcebbar Barış, "Biz sanki CHP ile burada tamamıyla partimizi şey yapmışız. Öyle bir şey yok arkadaş. Zeytinburnu konusunu da size açayım. Zeytinburnu'da açık ve net söylüyorum, biz 2 tane meclis üyesi, belediye kazanıldığı takdirde belediye başkan yardımcılığı, artı birçok noktada bizim adamlarımız konumlandırılacak." dedi.

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