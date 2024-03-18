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Başkan Erdoğan'dan Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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