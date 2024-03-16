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Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa: Gazze olmadan devlet olmaz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Filistin’in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa: Gazze olmadan devlet olmaz

Filistin'de Başbakan olarak atanan Muhammed Mustafa, yeni hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışacağını belirterek, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." ifadelerini kullandı.

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