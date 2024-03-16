16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı...

İzmir'de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2024 09:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Törenle göreve başladı!
Törenle göreve başladı!
Türkiye akıllı politika izliyor
"Türkiye akıllı politika izliyor"
İzmir’de KARTEL-6 operasyonu
İzmir'de KARTEL-6 operasyonu
Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek
Altınok sosyal yardım müjdelerini sıraladı!
Altınok sosyal yardım müjdelerini sıraladı!
Gaziantep’te trafikte silahlı çatışma!
Gaziantep’te trafikte silahlı çatışma!
Murat Kurum’dan gençlere özel davet!
Murat Kurum'dan gençlere özel davet!
Van’da seçim atmosferi!
Van’da seçim atmosferi!
Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri!
Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri!
Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti!
Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti!
Hakkari’de AK Parti mitingi!
Hakkari'de AK Parti mitingi!
Vaatleri ya hatırlamadı ya da yapamam dedi
Vaatleri ya hatırlamadı ya da yapamam dedi
Daha Fazla Video Göster