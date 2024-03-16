İzmir'de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN