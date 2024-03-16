İmamoğlu siyaset tarihine geçecek! Verdiği sözleri en çok tutmayan belediye başkanı...

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

İstanbulluya "CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu nasıl hatırlarsınız?" diye sorulsa eminim icraatından çok operasyonları ve ilişkili skandalları hatırlanır. En başta da "kafa koparan" adamlarının karıştığı son "çantalar dolusu para" skandalı.

Çünkü "Her şey çok güzel olacak" dediği hâlde ortaya "güzel" olan bir tablo çıkaramadı ve İstanbul son 5 yılda daha kötüye gitti. Bu gerçeği son birkaç gündür çıktığı her televizyonda kendisi de itiraf etmek zorunda kaldı.

Sadece birkaç soru karşısında bile dengesi bozuldu, ne diyeceğini şaşırdı. Çünkü verdiği sözleri büyük oranda yerine getirmemişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir soruyor: "Denizaltıyla kent içi yolculuk demiştiniz. Bunları sizin broşürden aldım. Hatırlıyor musunuz?"

İmamoğlu: "Denizaltıyla kent içi yolculuğu, hatırlamıyorum."