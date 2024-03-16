AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan yerel seçim çağrısı: Fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz

"ONLAR İSTANBUL'U YAVAŞLATTILAR AMA BEN DURDURMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Seçmenlere seslenen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki Gaziantepli kardeşlerim, 31 Mart'ta İstanbullular, 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim. Bir oyum var, o da güvenli yuvalara. Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara. Bir oyum var, o da yatırıma, projeye, esere, hizmet belediyeciliğine, gerçek belediyeciliğe.' diyecektir ve inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbul'umuzun kazanacağı, İstanbul'umuzun Türkiye Yüzyılı'nda parlayan bir şehir olması için hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız ve o 5 yıldır onuru, gururu maalesef kırılan İstanbul'umuzun 571 yıllık onuru için ay yıldızlı bayrağımız için 783 bin kilometrekare vatan toprağı için bu mücadeleyi vereceğiz."

Kurum, İstanbullulara söz vererek, "Nasıl geçmişte gittiğim her ilde söz verdim, o sözleri tuttuysam, inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız." dedi.