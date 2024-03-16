AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan yerel seçim çağrısı: Fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bahçelievler'de düzenlenen 'Gaziantepliler ile Sahur Sofrası' programına katıldı. Kurum, yerel seçime sayılı günler kala dikkat çeken mesajlar verdi. '31 Mart gecesi bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz' diyen Kurum, 'bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil, kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz.' şeklinde konuştu.
Bahçelievler'de bir restoranda düzenlenen "Gaziantep Hemşehri Sahuru" programında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Gaziantep'le ayrı bir gönül bağı olduğunu söyledi.
Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara dikkati çekerek, "Gaziantep'i, Nurdağı'nı, İslahiye'yi asla ve asla kaderine terk etmedik. İlk sözleşmelerimizi depremden 46 gün sonra yaptık. 46 gün sonra yine aynı motivasyonla, aynı anlayışla çalıştık. Mayıs ayında ilk konutlarımızın teslimini yaptık. O zaman yine bugünkü Cumhuriyet Halk Partili muhalefet, 'Bu konutları yapamazsınız, bu konutları bitiremezsiniz, bu konutları yapacak parayı, kaynağı bulamazsınız.' dediler ama bizim öyle bir gücümüz vardı ki milletimizle birlikte el ele verdik ve 11 ilimizde tüm dünyaya örnek olacak bir çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımızla, tüm arkadaşlarımızla, tüm milletimizle birlikte ortaya koyduk ve her zaman oradaki kardeşlerimizin elini sımsıkı tuttuk." diye konuştu.
İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını dile getiren Kurum, "Onlar 'Yapamaz.' dedikleri yerde biz 650 bin konutumuzu asrın felaketinde nasıl yaptıysak aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi için yapacağız. Burada bu konutlarımızın sağlam, güvenli hale gelene kadar burada hiçbir annemiz yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumayacağı bir İstanbul için yine kollarımızı sıvadık ve bu anlayışla çalışacağız, bu konutlarımızı yapıp İstanbul'umuzu dirençli hale getireceğiz." dedi.
Kurum, yerel seçimlere 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Bu seçimde liyakat, ehliyet ve bir tarafta da işte burada verdiği vaatleri unutan bir belediyecilik anlayışını oylayacağız. Bu 31 Mart'ta geleceğimize, geleceğimizle ilgili yapacağımız yatırımları diğer taraftan da İstanbul'un kaynaklarını rant görenleri ve İstanbul'un kaynaklarını çarçur edip kendi geleceği için harcayanları oylayacağız. Burada bütün Gaziantepli kardeşlerimden ricam gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayalım. Tüm kardeşlerimizin gönüllerine girelim. Onları kucaklayalım, projelerimizi, hayallerimizi anlatalım. İstanbul hayalimizin etrafında hep birlikte kenetlenelim. 15 gün sonra sandığa gittiğimizde oy kullanma kabininde karşımızda partilerin bulunduğu uzun bir çarşaf liste olacak ama bunca partiye rağmen karşımızda iki seçenek olacak. İnsanımız bu iki seçenekten birisine oy verecek. Ya hayatımızı her anıyla kolaylaştıranlara ya da günden güne zorlaştıranlara oy vereceğiz. Ya İstanbul'u ihya etmeye çalışanlara ya da İstanbul'u 5 yıldır ihmal edenlere oy vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"ONLAR İSTANBUL'U YAVAŞLATTILAR AMA BEN DURDURMALARINA İZİN VERMEYECEĞİM"
Seçmenlere seslenen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde herhangi bir adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz, yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. Ben inanıyorum ki Gaziantepli kardeşlerim, 31 Mart'ta İstanbullular, 'Onlar İstanbul'u yavaşlattılar ama ben durdurmalarına izin vermeyeceğim. Bir oyum var, o da güvenli yuvalara. Bir oyum var, o da yeni sosyal konutlara. Bir oyum var, o da yatırıma, projeye, esere, hizmet belediyeciliğine, gerçek belediyeciliğe.' diyecektir ve inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbul'umuzun kazanacağı, İstanbul'umuzun Türkiye Yüzyılı'nda parlayan bir şehir olması için hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte mutlu olacağımız ve o 5 yıldır onuru, gururu maalesef kırılan İstanbul'umuzun 571 yıllık onuru için ay yıldızlı bayrağımız için 783 bin kilometrekare vatan toprağı için bu mücadeleyi vereceğiz."
Kurum, İstanbullulara söz vererek, "Nasıl geçmişte gittiğim her ilde söz verdim, o sözleri tuttuysam, inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem trafik çilesini hem deprem korkusunu gidermek için tüm arkadaşlarımızla tüm bakanlarımızla uyum içerisinde çalışacağız." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: SADECE İSTANBUL DİYECEK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum." dedi.
Programda konuşan Yerlikaya, Bakanlık olarak gece gündüz demeden Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirterek, yapılan faaliyetleri anlattı.
Büyük bir ekiple ülkenin dört bir yanında mücadele verdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz. Önlüyoruz, önleyemediğimizi yakalayıp adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.
AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkati çeken Yerlikaya, "Gerçek belediyeciliği ülkemize, gönül dünyamıza, dünyaya kim gösterdi? Gerçek belediyeciliği, hesabi olmayan hizmeti bu millete Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bize ve bizden sonraki genç nesillere örnek oldu. Konya'ya, gazi şehre ve tüm şehirlerimize örnek oldu. Dünya örnek aldı. Allah rızası ve sizlerin duası büyüdü ve 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri oldu." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, belediye seçimlerinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu kaydetti.
"TARİHİ BİR FIRSAT VAR"
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'un tecrübeleri ve vizyonuyla bu görevi layıkıyla başaracağını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Şehrin emini, 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunları çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak, bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum. "
Yerlikaya, Kurum için, "Bakın tarihi bir fırsat var. Bu iyi bilen, genç, dinamik biri. Allah rızasının ne anlama geldiğini, hata yaptığı zaman 'Özür dilerim, helallik dilerim.' demeyi bilen biri. Böyle bir kardeşimiz huzurunuza geldi ve herkesi kuşatıyor." diyerek seçimlerde destek istedi.
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