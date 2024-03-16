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Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan "altın" gibi sosyal yardım müjdesi: Doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine...

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan altın gibi sosyal yardım müjdesi: Doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine...

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlere adım adım giderken Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Başkent Ankara'yı karış karış gezerek proje ve vaatlerini anlatan Altınok, son olarak katıldığı bir televizyon programında sosyal yardım müjdelerini sıraladı. Altınok, doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine, emeklilere nakdi ödemeden, öğrencilere burslara kadar vaatlerini tek tek açıkladı. Altınok, "Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz." dedi. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı katıldığı televizyon programında sosyal yardım projelerine ilişkin müjdelerini sıraladı.



Turgut Altınok, emeklilerden, gençlere, doğalgaz desteğinden, gıda ve ihtiyaç yardımına kadar birçok konudaki vaatlerini aktardı.

"EMEKLİLERE HER AY 5.000 TL VERECEĞİZ"
Turgut Altınok, sosyal medya hesabından katıldığı televizyon programına ilişkin sosyal yardım projelerini şöyle açıkladı: "Emeklilere her ay 5.000 TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız.



"20 BİN ÖĞRENCİMİZE AYLIK 1.500 TL BURS VERECEĞİZ"
Aylık 2.500 TL gıda ve ihtiyaç desteği vereceğiz. Doğal gaz desteğini 4 aya çıkaracağız. 1.000 TL vereceğiz. 20 bin öğrencimize aylık 1.500 TL burs vereceğiz.

"ÇOCUKLARIM MAKAM ARACIMA BİNMEMİŞTİR"
Altınok ayrıca, "Görev yaptığım sürede benim hanımım, çocuklarım makam aracıma binmemiştir. 20 yıl görev yaptım, belediyeden ne otobüs ne uçak ne yol ne seyahat param ne de aldığım bir kuruş harcırah yoktur." ifadelerini kullandı.

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