Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan "altın" gibi sosyal yardım müjdesi: Doğalgazdan, gıda ve ihtiyaç desteğine...

"ÇOCUKLARIM MAKAM ARACIMA BİNMEMİŞTİR"

Altınok ayrıca, "Görev yaptığım sürede benim hanımım, çocuklarım makam aracıma binmemiştir. 20 yıl görev yaptım, belediyeden ne otobüs ne uçak ne yol ne seyahat param ne de aldığım bir kuruş harcırah yoktur." ifadelerini kullandı.

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