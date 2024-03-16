Algıyı bırak görüntüye bak! İmamoğlu’nun açılış töreni yaptığı Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı

VAATLERİ SORULUNCA "HATIRLAMIYORUM" DİYOR

İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu AK Parti'nin yaptığı projeleri "Biz yaptık" diye sahiplenirken kendi söz verip yapmadığı vaatleri sorulunca ise "hatırlamıyorum" diyerek geçiştiriyor.

SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

İstanbul'da toplu ulaşım İETT ve metro arızaları ile çileye dönerken Ekrem İmamoğlu bugün Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için "açılış" töreni düzenledi.