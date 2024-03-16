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Algıyı bırak görüntüye bak! İmamoğlu'nun açılış töreni yaptığı Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Algıyı bırak görüntüye bak! İmamoğlu’nun açılış töreni yaptığı Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı

İstanbul'da yaptığı algılarla belediye başkanlığı yapmaya çalışan Ekrem İmamoğlu yanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de yanına alarak Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için "açılış" töreni düzenledi. İmamoğlu'nun büyük bir reklam yaparak açtığı hattın henüz inşaatının bile bitmediği ortaya çıktı. Hattın yardım bırakıldığı drone görüntülerine yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu 2019 yılından itibaren İstanbul'u algı belediyeciliğiyle yönetmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği bir algı operasyonu daha patladı.

VAATLERİ SORULUNCA "HATIRLAMIYORUM" DİYOR

İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmete mahrum bırakan İmamoğlu AK Parti'nin yaptığı projeleri "Biz yaptık" diye sahiplenirken kendi söz verip yapmadığı vaatleri sorulunca ise "hatırlamıyorum" diyerek geçiştiriyor.

SANCAKTEPE-SULTANBEYLİ METRO HATTININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

İstanbul'da toplu ulaşım İETT ve metro arızaları ile çileye dönerken Ekrem İmamoğlu bugün Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için "açılış" töreni düzenledi.

HATTIN İNŞAATININ BİTMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Sultanbeyli Metrosu'nun açılmadığı inşaatının bile bitmediği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "5 yılda tamamen açacağı sözüne" rağmen hattın yarım bırakıldığı drone görüntüleri ile belgelendi.

"HAT YARIM KALDI "
O görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan Cumhur İttifakı AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş Ekrem İmamoğlu'nun "algı belediyeciliğine" tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sultanbeyli Metrosu açılmadı. İnşaatı da bitmedi, trafik çilesi de. İşte anlık görüntü CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda tamamen açacağı sözünü verdiği metro hattı yarım kaldı.

Gerçi; söz verilip tutmadıkları, yarım bıraktıkları, hatta hatırlamadıkları o kadar çok iş var ki İnşallah 1 Nisan'dan sonra Murat Kurum Başkanımızla, Sultanbeyli metromuz başta olmak üzere yarım bırakılan projeler hızla tamamlanacak, İstanbul hakettiği eser ve hizmet belediyeciliğiyle yeniden kavuşacak."

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