15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan personel alımı! 142 sözleşmeli personel için şart...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan personel alımı! 142 sözleşmeli personel için şart...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan personel alımı! 142 sözleşmeli personel için şart...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 142 sözleşmeli personele alımı yapacak. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA