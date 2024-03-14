14 Mart 2024, Perşembe
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Son dakika... Başkan Erdoğan'dan "Akbelen" kararı!

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Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı!

Son dakika....Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın imzasıyla, İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

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