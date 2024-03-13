Son dönemde art arda meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı
Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye’nin her yeri beşik gibi sallanıyor. Kuzeyden güneye küçük çaplı depremler son 5 günde peş peşe yaşandı. En büyüğü 4,7 şiddetinde olan depremler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirdi.
Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası beşik gibi sallanmaya başladı. O dönemden beri yurdumuzun çeşitli noktalarında küçük çaplı depremler peş peşe meydana geliyor. Son 5 günden kuzeyden güneye en büyüğü 4,7 şiddetinde olan 4 tane deprem meydana geldi.
HANGİ BÖLGELER HAREKETLİ?
Kuzeyden güneye art arda küçük depremler ne anlama geliyor? "Helen Yayı" nereden geçiyor? Akdeniz'deki depremlerin nedeni Helen ve Kıbrıs yayı kaynaklı mı? Türkiye'nin hangi bölgelerindeki faylar hareketli? Akıllardaki tüm sorularında cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal verdi.
LEVHA SINIRI
Süleyman Pampal: Kıbrıs ve Helen yayları bu bölgenin en büyük depremlerini üretmiş levha sınırıdır. İkisi de güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Anadolu levhasının sınırı oluşturuyor. Burası bir dalma-batma bölgesi. Güneydeki büyük Afrika levhası bugün Akdeniz'in hemen altında Kıbrıs'ın güneyinden batıya doğru gidip Antalya civarına yukarı yönlü bir yay çizip sonra oradan dönüp Rodos-Girit hattından Yunanistan'a doğru devam eden Helen yayı ile birleşiyor. Arada Fethiye-Burdur transform deprem hattı var.
ÇOK AKTİF BİR HAT
Bugünde geçmişte de hareketli. Burası deprem açısından aktif bir bölge. Girit-Rodos hattında milattan sonra 365 yılında 8,5 şiddetinde 1222 yılında 7,5 şiddetinde 1303'te 8,0 şiddetinde 1856 yılında 8,5 şiddetinde deprem üretmiş bir hat. Süreç içerisinde yine çok şiddetli depremler var. Bölgenin en büyük depremleri Girit-Rodos hattında Helen Yayı üzerinde oluyor. Çok aktif bir hat. Kıbrıs yayında ise yine yaşanan büyük depremler var.
TSUNAMİ ETKİSİ
Son zamanlarda yaşanan depremler Türkiye'yi etkileyebilir. Zaten Fethiye-Burdur ve Isparta bölgesinde yıkıcı depremler var. Antalya'nın çevresinde faylar var. Levha sınırındaki bu özellikteki depremler Aynı zamanda tsunami etkisi de üretiyor. Bazı bölgelerimiz bunun etkisi altında kalmıştır.
O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
Depremin zamansallığı vardır. Bir bölgenin depremselliğini hesap ederken güncel depremlerine bakıyoruz. Son 100 yılın depremleri bir de bunu yanında tarihsel depremler var. Aynı zamanda çevresel olan depremler de inceleniyor. Bu çerçevede bakıldığı zaman Rodos-Girit hattında yıkıcı bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu belirtmekte yarar var. Bu hat 7,5 şiddeti ile 8,5 büyüklüğünde çok büyük depremler üretiyor. Çok büyük etkisi olacak depremlerden bahsediyoruz. Bunlar çevreye tsunami etkisi de oluşturacak depremler. Kıbrıs Yayı üzerinde meydan gelirse İskenderun Körfezi'nden Antalya'ya kadar bölge etkilenecek. Ancak daha çok Rodos ve Girit hattına meydana geliyor. O zaman Batı Akdeniz ve Ege kıyıları etkileyecektir. Tsunami de oluşacaktır. Adalı tamamen yok etmiş tarihsel depremler var.
SON DÖNEMDEKİ DEPREMLER:
8 MART: MUĞLA MARMARİS AÇIKLARI: 4,4
10 MART: ANTALYA DEMRE AÇIKLARI: 4, 7
11 MART: SAMSUN AÇIKLARI: 4
13 MART: ÇANAKKALE BİGA: 3,5
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