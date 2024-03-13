Son dönemde art arda meydana gelen depremler ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Depremin zamansallığı vardır. Bir bölgenin depremselliğini hesap ederken güncel depremlerine bakıyoruz. Son 100 yılın depremleri bir de bunu yanında tarihsel depremler var. Aynı zamanda çevresel olan depremler de inceleniyor. Bu çerçevede bakıldığı zaman Rodos-Girit hattında yıkıcı bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek. Bunu belirtmekte yarar var. Bu hat 7,5 şiddeti ile 8,5 büyüklüğünde çok büyük depremler üretiyor. Çok büyük etkisi olacak depremlerden bahsediyoruz. Bunlar çevreye tsunami etkisi de oluşturacak depremler. Kıbrıs Yayı üzerinde meydan gelirse İskenderun Körfezi'nden Antalya'ya kadar bölge etkilenecek. Ancak daha çok Rodos ve Girit hattına meydana geliyor. O zaman Batı Akdeniz ve Ege kıyıları etkileyecektir. Tsunami de oluşacaktır. Adalı tamamen yok etmiş tarihsel depremler var.