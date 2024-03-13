Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: Bolu'ya 2 yeni hastane yapacağız | "600 yataklı şehir hastanesi konseptinde..."
Bolu’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane müjdesi vererek, "150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde, bir hastane çalışmamız var” dedi. Koca konuşmasının devamında ise "Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20’sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu’da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'yu ziyaret etti. Bakan Koca, AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner ile partililer ve sağlık personeli tarafından karşılandı.
Bakan Koca, cadde üzerinde esnaf ziyareti yaptı, ardından Yıldırım Beyazıt Camii'nde ikindi namazını kıldı. Namaz sonrası İzzet Baysal Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Koca, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde basın açıklaması yaptı.
Koca, yapımı devam eden fizik tedavi hastanesiyle ilgili, "Bildiğiniz gibi Bolu'da bir eğitim ve araştırma hastanemiz var, üniversite hastanemiz. 340 yataklı bir hastanemiz ama giderek eskidiğini de biliyoruz ve Bolu'nun ihtiyaçlarının da daha da arttığını biliyoruz. Bu çerçevede inşaatı devam 250 yataklı fizik tedavi hastanemiz, şu an yüzde 30 seviyesinde" dedi.
Bolu'ya iki yeni hastane müjdesi veren Koca, "Bir diğer hastanemiz ise kadın doğum çocuk hastanesi. Bununla ilgili, ayın 20'sinde, ihalesi yapılmış olacak. 47 bin metrekare, kapalı alanlı kadın doğum çocuk hastanesi. Bunun dışında, bizim Bolu'da özellikle ihtiyaç olarak gördüğümüz, talebin artmasıyla birlikte, yatak kapasitesini daha da arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çerçevede eski devlet hastanesinin olduğu yere, 150 yataklı ruh sinir hastanesiyle birlikte, ilave 600 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir hastane çalışmamız var. Dolayısıyla bin yatağın üzerinde olabilecek, eğitim ve araştırma hastanesi fonksiyonuyla hizmet verecek bir hastaneye sahip olmuş olacağız. Bunu geciktirmeden yapmak istiyoruz. Kadın doğum hastanesinin zaten ihalesi, haftaya aynı kampüste, dediğim 600 yataklı ilave hastaneyi planladık" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın Bolu programı basın açıklamasının ardından sona erdi.
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