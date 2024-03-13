Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’ndan müjde üstüne müjde: Milletimizin hizmetkarıyız | Palavracı İmamoğlu’na net cevap: 129 milyar TL yatırım yaptık

İSTANBUL'UN METROLARINA BAKANLIK 129 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTI

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 14 ilde raylı sistem çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek yapılan raylı sistemlerle ilgili olarak belediyenin ilgili hattı teslim aldıktan sonra kendi gelirlerinden kesinti yapıldığını anımsattı. Bakanlık tarafından İstanbul'da tamamlanmış ve yapımı devam eden 98,8 kilometre uzunluğundaki 7 raylı sistem hattının maliyetinin 129 Milyar lira olduğuna işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye'nin vergi gelirleri üzerinden kesilen ödemesi ise bunun sadece onda biridir. Ayrıca yatırım yapıldığı dönemki fiyatlarla kesinti sağlanıyor, cari fiyatlarla da değil. Üstelik metroların işletme gelirleri belediyelerin kasasına gitmektedir. Sayın Başkan kendisi de söylüyor. Yapım süresince belediyenin kasasından bir kuruş çıkmamış. Sonra da bütün belediyelere olan uygulama yapıldı. İster belediye olsun, ister Bakanlık olsun herkesi eşit gördük. Biz hiçbir ayrım yapmadık, her bir vatandaşımıza eşit hizmet sunmaya çalıştık. Biz polemiklere girmeyi istemiyoruz. Sadece yatırım ve hizmet yapıyoruz. Bu konu ile ilgili son sözümüz; 'nazar etme ne olur, çalış senin de olur'. Beş yıl boyunca çalışsaydın senin de olurdu."