Bakan Koca'dan yandaş medyanın ' LÖSANTE Hastanesi' iddialarına sert yanıt: İstismar etmemeliler nokta!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fondaş medyanın algı operasyonu için harekete geçtiği 'LÖSANTE Hastanesi' iddialarına sert yanıt verdi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler. Nokta!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Sahil'de esnaf ve siyasi partilerin seçim stantlarını ziyaret etti.
Bakan Koca, kendisine yöneltilen ve son günlerde fondaş medyanın çarpıttığı 'Lösante Hastanesi' konusuna da yanıt verdi.
'İSTİSMAR ETMEMELİLER'
Bakan Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog vb. istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında; kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler! Kesinlikle. Nokta!" dedi.
"HERKESE DUYURARAK SÖYLÜYORUM"
Bakan Koca, "Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Buradan herkese duyurarak söylüyorum. Diyorum ki; lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. hekim istihdamından sonuna kadar ama kadın doğum gibi, ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettikleri hizmetlerinin önünü açmasınlar. Nokta!" ifadelerine yer verdi.
PENDİK'E 600 YATAKLI ARAŞTIRMA HASTANESİ MÜJDESİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pendik'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olan arazinin yolun üst kısmı bize tahsis edildi ve bize geçmiş oldu. Önümüzdeki aylarda var olan bir projemiz vardı. Ben o projeyi yenilemekten yanayım. Buraya ihtiyacımızı göz önüne alarak, bütün birimlerin yeterli ve yetkin olduğu ve özellikle sahilde olduğu için, herhangi bir felakette sahildeki hastanelere ihtiyacımız var. 400 yatakla yatırıma giden hastanenin yoğun bakımla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek eğitim ve araştırma hastanesi olarak bir fonksiyonla hizmet verebilmesinden yanayım. Sebebi ise sahile yakın olması, bir felaket durumunda bu hastanenin bütün birimleriyle üçüncü basamak hizmet verebilmesini planlıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. 3-4 ay içerisinde detaylı projelendirmesi biter. 5-6 ay içerisinde yapım ihalesini hızla başlatmış oluruz. Ben 2026 yılının sonunda bitirmekten yanayım" şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
Yandaş Uğur Dündar, Ankara'da açılan Lösante Hastanesi'ne ilişkin 7 yıldır tam ruhsat verilmediğini iddia ederek algı operasyonuna girişti. Ardından ise sosyal medya hesabından "Çocuklarımız lösemiden, kanserden ölmesin. Hepimizin olan LÖSANTE Hastanesi'ne tam ruhsat verilsin." diyerek gerçek dışı skandal ifadeler kullanmıştı.
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