Bakan Koca’dan yandaş medyanın ’ LÖSANTE Hastanesi’ iddialarına sert yanıt: İstismar etmemeliler nokta!

PENDİK'E 600 YATAKLI ARAŞTIRMA HASTANESİ MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pendik'te Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olan arazinin yolun üst kısmı bize tahsis edildi ve bize geçmiş oldu. Önümüzdeki aylarda var olan bir projemiz vardı. Ben o projeyi yenilemekten yanayım. Buraya ihtiyacımızı göz önüne alarak, bütün birimlerin yeterli ve yetkin olduğu ve özellikle sahilde olduğu için, herhangi bir felakette sahildeki hastanelere ihtiyacımız var. 400 yatakla yatırıma giden hastanenin yoğun bakımla birlikte 600 yataklı olarak hizmet verecek. Bu hastanenin devamında bütün birimlerini projelendirerek eğitim ve araştırma hastanesi olarak bir fonksiyonla hizmet verebilmesinden yanayım. Sebebi ise sahile yakın olması, bir felaket durumunda bu hastanenin bütün birimleriyle üçüncü basamak hizmet verebilmesini planlıyor olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. 3-4 ay içerisinde detaylı projelendirmesi biter. 5-6 ay içerisinde yapım ihalesini hızla başlatmış oluruz. Ben 2026 yılının sonunda bitirmekten yanayım" şeklinde konuştu.