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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü! Gazze ve uluslararası konular masada...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü! Gazze ve uluslararası konular masada...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular da ele alındı.

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