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Washington'da Bakan Fidan-Blinken görüşmesi! Hangi konular ele alınacak?

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Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Washington’da Bakan Fidan-Blinken görüşmesi! Hangi konular ele alınacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İşte kritik görüşmede ele alınacak konular...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

GAZZE MASADA

Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel sorunlar ve küresel meseleler ele alınacak.

Resmi ziyarette Bakan Fidan'ın basın ve düşünce kuruluşlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

BAKAN FİDAN'DAN ABD'YE NET TERÖR UYARISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.

Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye-ABD arasındaki beyaz sayfanın açılması için diplomatik çalışmalar sürdürülürken, Gazeteci Mustafa Tanyeri son gelişmeleri A Haber'e Amerika'dan aktardı.

Gazeteci Mustafa Tanyeri

Son dönemdeki çabalar ve F-16 kararı ile birlikte, Biden yönetimi ve Kongre'nin Türkiye lehinde vermiş olduğu olumlu karar, Türkiye-ABD ilişkilerinin tamiri için bir kapı açmış gibi görünüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış ve yapacağı temaslarla Türk-Amerikan ilişkilerinin tamirine dönük yeniden bir yapı kurulması ve önceki negatif yaklaşımların ortadan kaldırılması, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu hale getirilmesi için çabalarda bulunuluyor.

Bugün senatodaki bazı üyelerle Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye'ye dönük genel olarak olumsuz havanın giderilmesine yönelik çalışma toplantıları olacak. Türkiye'nin tezlerinin onlar nezdin de daha iyi anlaşması için bazı görüşmeler yapılacak. Bizim dışarıdan gördüklerimiz bunlar…

Son birkaç yılda gerçekten Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir noktaya gitmiyordu. Amerika'nın Suriye ve Irak'ta YPG/PKK'ya verdiği destek halen devam ediyor. Bütün bunların ortadan kaldırılıp iki ülke arasında tekrar güven tesis edilecek adımların atılması hem askeri hem de ekonomik anlamdaki ilişkilerin istenen düzeye getirilmesi için bir çaba gözleniyor.

Bu sadece Türkiye tarafından değil bunu Amerika'da istiyor.

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