Altın yatırımı için 5 önemli yöntem! Kuyumcu mu yoksa banka hesabı mı daha avantajlı?

ALTINDA TÜRKİYE FARKI

Altın için yatırım düşünülüyorsa farklı bir durum var. Çünkü kuyumcuda 14 ayar yüzüğü, kolyesi ve küpesi var. Düğünlerde takılan altınlar var. Külçe altın alıp insanlar boynuna takamaz. Bir daha çok ürünleri satışını istiyoruz. Bu istihdam sağlıyor, vergi geliri sağlıyor. Ancak külçe altın, gram altın ya da sarrafiye altın alırsanız bunu katma değeri yüksek değil. Bunu bizim kuyumcular üretmiyor. Biz altında ihracatta 2. Üretimde ilk 3'ün içerisinde Pazar payında ise ilk 5'te yer alıyoruz. Yani 20 milyar doların üzerinde bir kapasitemiz var. Vatandaşlar yatırım için külçe ya da gram altın tercih ediyor. Bunlarda işçilik ücreti yok ve makas çok açık değil ancak vatandaşlarımız bunları güvendikleri yerden almalı.