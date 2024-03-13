Altın yatırımı için 5 önemli yöntem! Kuyumcu mu yoksa banka hesabı mı daha avantajlı?
Altın yatırımı yapmak isteyenler için 5 önemli yöntem var. Risklerini ve avantajlarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık anlattı. İşte tüm detaylar…
Altın piyasası hareketli günler yaşıyor. Gram altın her gün rekorunu tazeliyor. Yatırımcılar merakla altının nereye gideceğini merak ediyor. Serbest piyasada altının gramı 2 bin 400 TL'yi aşmış durumda. Çeyrek altın ise artık 4 bin TL'nin üzerinde seyrediyor.
VATANDAŞI ÇEKİYOR
Altının yüksek kazanç getirisi vatandaşı kendine çekiyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler için 5 önemli yöntem var. Merak edilen tüm gelişmeleri ve altın yatırım çeşitlerini A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık anlattı.
GÜVENİLİR KUYUMCU VURGUSU
Mustafa Atayık: Banka bankacılığını yapmalı. Biz kuyumcular olarak kendi işimizi yapıyoruz. Banka işlemlerini yapmıyoruz. Dolayısıyla banka da kendi işini yapmalı. Altın kuyumcudan almak en doğrusudur. Burada önemli olan güvenilir kuyumcudan alım yapmaktır. Hepimizin çevresinden kuyumcusu vardır. Resmi oda ve derneklere üye olan kuyumculardan gönül rahatlığı ile alım yapılabilir. Bu altını satarken makas çok az olacaktır. İstediği şekilde bunu bozdurabilir ancak bunu bankada yapamaz. Bankaya verdiğiniz bilezik geri bilezik olarak geri alamıyorsunuz. TL'ye çevriliyor yada diğer unsurlarla ödeme yapılıyor. Vatandaşın altın yatırımını kuyumcudan yapmaları daha doğru olur.
ALTINDA TÜRKİYE FARKI
Altın için yatırım düşünülüyorsa farklı bir durum var. Çünkü kuyumcuda 14 ayar yüzüğü, kolyesi ve küpesi var. Düğünlerde takılan altınlar var. Külçe altın alıp insanlar boynuna takamaz. Bir daha çok ürünleri satışını istiyoruz. Bu istihdam sağlıyor, vergi geliri sağlıyor. Ancak külçe altın, gram altın ya da sarrafiye altın alırsanız bunu katma değeri yüksek değil. Bunu bizim kuyumcular üretmiyor. Biz altında ihracatta 2. Üretimde ilk 3'ün içerisinde Pazar payında ise ilk 5'te yer alıyoruz. Yani 20 milyar doların üzerinde bir kapasitemiz var. Vatandaşlar yatırım için külçe ya da gram altın tercih ediyor. Bunlarda işçilik ücreti yok ve makas çok açık değil ancak vatandaşlarımız bunları güvendikleri yerden almalı.
İKO GÜVENCE SİSTEMİ
İnternetten alışveriş konusunda dikkatli olmalıyız. Biz İKO güvenci oluşturduk bunları gördükleri kuyumcu ya da sitelerden alabilirler. Biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak alım satım yapan arasında anlaşma yapıyoruz. Vatandaş mağdur olduğunda kuyumcu ya da diğer unsurlar ile anlaşmazsa biz devreye giriyoruz. Biz burada hem vatandaşı hem esnafı korumayı hedefliyoruz. Biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak güvenli alışverişi sağlamak istiyoruz.
ALTIN YATIRIMI İÇİN 5 ÖNEMLİ YÖNTEM!
1- BANKADA HESAP AÇMAK: Yatırım hesabı veya altın hesabı açılmalı.
- AVANTAJI: Güvenli. İstenildiği zaman paraya çevrilebiliyor. Ayrıca yatırımlar ekonomiye kazandırılıyor.
- RİSKİ: Alım satım arasındaki yüksek fark bulunuyor. Alım-satımda komisyon ödeniyor.
2- KUYUMCUDAN ALMAK: Burada güvenli kuyumcu seçmek ve sertifika önem kazanıyor.
- AVANTAJI: Alım-satım farkı azdır. Yastık altında tutmak isteyenler kullanır. Hediyelik olarak idealdir.
- RİSKİ: Sahtecilik, hırsızlık tehlikesi var. Paraya çevirmek zahmetlidir.
3- İNTERNETTEN ALMAK: İnternetten de bazı aracılar vasıtasıyla fiziki altın alınabiliyor. Güvenilir çevrimiçi satıcılar tercih edilmeli.
- AVANTAJI: Hızlı alım-satım imkanı ve uygun fiyat ihtimali var.
- RİSKİ: Sahtecilik, paranızın ve bilgilerinizin çalınması gibi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Aldığınız altının kargo ile gelmesi de bir risk oluşturur.
4- ALTIN SERTİFİKASI: Her biri 0,01 gram altını temsil edecek şekilde vadesiz olarak ihraç edilen sertifikadır. Darphane Sertifikaları Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla alınıp satılabilir.
- AVANTAJLARI: Fiziki altına dönüşebilir. Yatırımınız ekonomiye katkı yapar, getirisi fazladır.
- RİSKİ: Mevcut altın fiyatından daha pahalı satılmaktadır.
5- ALTIN FONU: Fon toplam değerinin en az % 80'i borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar, ayrıca yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
- AVANTAJI: Ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören altına yatırım yapılmış olur.
- RİSKİ: İniş çıkışlar zarar ettirir. Takip etmek gerekir.
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