Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan net mesaj: "Sadece pusulaya değil geleceğe damgamızı vuracağız"

"SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ"

Dağ, İzmir'in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: "31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz"