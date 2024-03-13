Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan net mesaj: "Sadece pusulaya değil geleceğe damgamızı vuracağız"
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ediyor. İzmir'i karış karış gezerek proje ve vaatlerini anlatan Dağ, son olarak katıldığı Kapalı Halısaha'nın açılışında, İzmir’in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarının altını çizdi. Hamza Dağ, "31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi.
Hamza Dağ, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile ilk olarak ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.
Dağ, "Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşerilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşerilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.
"SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ"
Dağ, İzmir'in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: "31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz"
HAMZA DAĞ VE ÜMİT ÖZLALE KARŞILAŞTI
Dağ, daha sonra Sami Mollaahmet ile Kınık Poyracık Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Dağ, pazar yeri girişinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Özlale ile karşılaştı.
Karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.
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