13 Mart 2024, Çarşamba
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Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.

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