Türkiye'nin arabuluculuğu dünyada yankı buldu! Fransız siyasetçi Roussel'dan övgü dolu sözler | Başkan Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis'e taşıdı
Başkan Erdoğan'ın barış zirvesi için tekrar hazırız çıkışı dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını belirtti. Öte yandan Roussel, Başkan Erdoğan'ın barış zirvesine yönelik çağrısını Ulusal Meclis'in gündemine getirdi.
Fransa'da muhalif lider, Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış zirvesi çağrısını Ulusal Meclis'in gündemine getirdi.
Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ile Fransa ile Ukrayna arasında 16 Şubat'ta imzalanan güvenlik anlaşması ele alınıyor.
Kurulda konuşma yapan milletvekili Roussel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
Roussel, Rusya ile Ukrayna arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını savunarak, "O zaman bir dakika dahi kaybetmeyelim, çünkü her saat, her gün, her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.
Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Roussel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasına işaret etti.
TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU!
Roussel, "Brezilya, Hindistan, Çin hatta Güney Afrika tekliflerde bulundu. Cuma günü Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna zirvesini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, ateşkese hazır olduğunu söyledi." diye konuştu.
Fransız milletvekili, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşa girmemesi için, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kırmızı çizgileri" aşmadan yapılması gerektiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimalinin masada olabileceği yönündeki açıklamalarının halkı şoke ettiğinin altını çizen Roussel, Fransa'nın Ukrayna ile imzaladığı güvenlik alanındaki anlaşmanın savaşı yatıştırmayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Roussel, ayrıca Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olduğunun altını çizdi.
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Roussel, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının maruz kaldığı türden suçları kınama konusunda çifte standart sergilenmemesi gerektiğini söyledi.
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