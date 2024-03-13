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Altın yatırımı için 5 önemli yöntem! Kuyumcu mu yoksa banka hesabı mı daha avantajlı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 16:10
Altın yatırımı yapmak isteyenler için 5 önemli yöntem var. Risklerini ve avantajlarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık anlattı. İşte tüm detaylar…
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