Ankara-Sivas YHT hattında rekor yolcu taşındı! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında hizmet veren yüksek hızlı trenle Yozgat'a gelerek yapımı tamamlanan Sorgun İstasyonu'nun açılışına katıldı. Uraloğlu, Türkiye'yi yarım asırlık hayal olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdıklarını belirterek, "Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50'sine ulaşıyor" diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesi ile kara yoluyla ortalama 5,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara arasının 2,5 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1,5 saate indirildiğini aktardı. Sorgun ile Ankara arasının 1 saat 40 dakikaya indiğini belirten Uraloğlu, proje ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın, Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlandığını vurgulayarak, "Yaklaşık 1,4 milyon kişi, doğrudan hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas YHT hattımızda açıldığı günden bu yana 885 bin yolcu taşıdık" dedi.