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Son dakika | MSB'de kritik zirve! Güler, Kalın ve Fidan buluştu

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Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Son dakika | MSB’de kritik zirve! Güler, Kalın ve Fidan buluştu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Başkent Ankara'da güvenlik ve terörle mücadele ana gündem maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.

ABD'DEKİ TEMASLAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD'de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isimde ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

Fidan'ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın'ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.

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