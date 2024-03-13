CHP'de "kayıt dışı para" trafiği! Milyonlar nereden geldi nereye gitti? Özgür Çelik'ten itiraf: Elden para... | Savcılık devrede: İfadeye çağrıldılar
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP'den "İl binası aldık" açıklaması yapıldı. Bu durum söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği ile ilgili kuşkuları artırdı. Konuyla ilgili günlerce sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, Fatih Keleş'i savundu. Öte yandan deste deste euroların da sayıldığı görüntüler de ortaya çıkarken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Öte yandan CHP'li Dursun Çiçek katıldığı canlı yayında para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu ve yayından kaçmaya çalıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı açıklamada "kayıt dışı para" trafiğini itiraf etti. Savcılık harekete geçerek 3 kişiyi ifadeye çağırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor. Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
SKANDALA ADI KARIŞAN CHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA YENİ GELİŞME
CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır, çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.
'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıkladı ancak şaibeler daha da arttı.
15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI
Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.
Düzmece belgeye itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı:
"Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir!
Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!"
OKLAR EKREM İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ
Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi.
İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda uzun süre sessiz kaldı.
EUROLARI DA SAYMIŞLAR
İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait görüntülere yenisi eklendi. Görüntülerde CHP'lilerin deste deste euro saydıkları da görüldü.
KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM
Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu.
İmamoğlu şu iddialarda bulundu: "Seçime 20 gün kala, İstanbul CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var.
Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratırız nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."
SORULAR YİNE YANITSIZ KALDI
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası "Paralar kimden geldi kime gitti?", "Keleş'in orada ne işi var?", "İBB'nin kaynakları ile CHP'ye bina mı alındı?" sorularına yine yanıtsız kaldı.
GÖRÜNTÜLERDEKİ BİR DİĞER KİŞİNİN İMAMOĞLU'NUN İNŞAAT ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'un çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.
Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer şirketi SSB Gayrimenkul AŞ'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı.
İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın aynı zamanda Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenildi.
ÖZGÜR ÇELİK'TEN "KAYIT DIŞI" İTİRAFI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti.
Fondaş Medyascope yayınına katılan Çelik söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyen Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.
Ancak Çelik bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti.
Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.
KAYITLARDA SATIŞ BEDELİ 24.3 MİLYON LİRA
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 2019 yılında satın aldığı binanın satış bedeli 24.360.000 TL. Yenişafak'taki bilgiye göre, Beyoğlu 3. Noteri'nde düzenlenen 6.11.2019 tarihli satış vaadi sözleşmesinde, binanın satış bedelinin 24.360.000 TL olduğu açıkça belirtiliyor. Satış vaadi sözleşmesinin altında, CHP Genel Merkezi adına Canan Kaftancıoğlu'nun, bina sahibi olarak da Seas Besicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yetkilisinin imzası bulunuyor. CHP Genel Merkezi sözleşme gereği binanın satışına ilişkin ödemeleri banka yoluyla bina sahibinin hesabına aktarmış. 24.360.000 TL tutarındaki satış bedelinin ödemeleri şu şekilde yapılmış:
6.000.000 TL'si 06 Kasım 2019 tarihinde,
8.000.000 TL'si 18 Kasım 2019 tarihinde,
10.360.000 TL'si de 9 Aralık 2019 tarihinde,
CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla gönderilmiş. Banka yoluyla yapılan bu ödemelerin toplamı 24.360.000 TL yapıyor. Tapuda devir sırasında beyan edilen, tapu kayıtlarında toplam 14 ayrı bağımsız bölümden oluşan binanın değeri olarak görülen rakam da 24.360.000 TL.
Yani Çelik, "40 milyonun 15 milyonu elden teslim edilmiş geriye kalan kısmı ise genel merkez aracılığıyla bankadan gönderilmiştir." diyerek açıkça CHP Genel Merkezi'ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etmiş oldu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: KAYNAĞI SORULACAK
Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı.
Söz konusu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını kaydeden Tunç, "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı. Onlar Cumhuriyet savcılığımızın takibinde. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı, bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Neticede bunların da kuralları var. Siyasi Partiler Kanunu'na göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir." dedi.
Partilere bağış kampanyasında verilen hesap numaralarının bulunduğunu, bu paraların söz konusu hesap numaralarına yatan para mı olduğunun araştırılacağını kaydeden Tunç, şöyle devam etti: "Bunlar acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Çünkü böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir adi belgeyle bir alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Bu konuda lehte çok aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor. Yani bu para genel merkez tarafından mı ödendi, yoksa bu paradan mı ödendi? Tüm bunlar hepsi muallakta olan konular. Belgeyle görüntü kaydının tarihlerinin tutmamış olması, tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığının inceleyeceği hususlar. İncelemeler neticesinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir suç varsa, bir suç unsuru varsa, bir kara para varsa, yani bir suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır."
Bakan Tunç, söz konusu iddiaya ilişkin tapu kayıtlarına da bakıldığını belirterek, şunları kaydetti: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı başlatmıştır. Tüm bunları inceleyecek. O görüntülerde ismi geçenler, o görüntülerde bulunan kişi ifadelerine başvurulacaktır. Orada bir suç unsuru var mı yok mu, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."
KARA PARA KAÇIŞ BAŞLADI!
CHP'li Dursun Çiçek, CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu yayını terk etmek istedi.
Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum" diyerek canlı yayından kaçmaya çalıştı. Sunucu ise, "İnsanlar merak ediyor siz etmiyor musunuz?" diyerek Çiçek'e skandal kara para operasyonu hakkında yönelttiği soruya "Hayır" cevabı aldı.
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