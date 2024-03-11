Mansur Yavaş’tan 1 milyon TL’lik içecek harcaması! Özel kalemi için israfın dibine inmiş

İKİ MÜDÜRLÜĞÜN RAKAMI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Diğer taraftan komisyon raporundaki rakamların tutarsızlığı dikkat çekti. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tutarının 201 bin 814 TL olduğu belirtildi.

Ancak Özel Kalem Müdürlüğü tarafından verilen harcama listelerinin incelendiğinde "Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme" harcamasının 319 bin 791 TL olarak yazdığı belirlendi. İki rakam arasında 117 bin 977 TL'lik fark çıkarken, belediyenin fazladan harcama yaptığı tespit edildi.