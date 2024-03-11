40 KM derinlikte güvenlik hattı mı? Terörle mücadelede yeni süreç mi?

KALICI ÇÖZÜM SAĞLANACAK

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hükümet halktan aldığı destek terör sorununu kararlı şekilde çözmek için harekete geçecek. Açıklamalar içinde bazı kripto laflar olur ve bunlar dünyaya duyurulur. Diplomatik olarak bu iş böyle yapılır. 380 KM'lik bir sınır var ve bu sınır dağlık olduğu için bu kış bize karşı 2 defa saldırıda bulundular. Vatan evlatlarımız şehit oldu. Irak sınırında artık kalıcı bir çözüm olacak.