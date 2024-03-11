40 KM derinlikte güvenlik hattı mı? Terörle mücadelede yeni süreç mi?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar geldi. Bakan Güler, “Terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Artık başka safhaya geçilmeli. Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Teröristleri sınırlarımızın 40 km uzağında tutmalıyız” ifadelerini kullandı. Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Terörü sorun olmaktan çıkartacağız. Artık Türkiye'nin başka bir safhaya geçmesi gerekiyor. Irak'ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelemiz sona ermeyecek. Teröristleri sınırlarımızın en az 30-40 kilometre uzağında tutarsak milletimiz de hudutlarımız da güvende olur." dedi.
"10-15 YIL ÖNCEKİ KANDİL YOK"
Bakan Güler, "Pençe-Kilit bu sene tamamlanacak. Etkili operasyonlarımızla artık 10-15 yıl önceki Kandil yok. Keröristler daha güneydeki Asos bölgesine gittiler. Kimseden icazet almadık, almayız. 2016 yılından bu yana yurt içinde terör saldırısı yok" sözlerini kullandı.
YENİ HAREKET SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." demişti.
ÇEMBER NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Peki terörle mücadelede yeni süreç mi? Çember ne zaman tamamlanacak? Sınıra 40 km'lik güvenlik hattı mı? Yeni bir harekat olacak mı? Türkiye güvenli hattı kurduktan sonra hangi adımları atacak? Gündemin sıcak gelişmesini A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
KALICI ÇÖZÜM SAĞLANACAK
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Hükümet halktan aldığı destek terör sorununu kararlı şekilde çözmek için harekete geçecek. Açıklamalar içinde bazı kripto laflar olur ve bunlar dünyaya duyurulur. Diplomatik olarak bu iş böyle yapılır. 380 KM'lik bir sınır var ve bu sınır dağlık olduğu için bu kış bize karşı 2 defa saldırıda bulundular. Vatan evlatlarımız şehit oldu. Irak sınırında artık kalıcı bir çözüm olacak.
4 BOYUTLU STRATEJİ
Teröristleri kullanarak bizi dize getirmek isteyenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklar yapılıyor. Türkiye bu konuda yeni bir model uyguluyor. Bunun diplomatik boyutu, askeri ve operatif boyut, siyasi ve istihbarat boyutu ile hukuki müzakere hedefleri ortaya konuluyor. Pençe-Kilit kapsamlı şekilde devam ediyor burada kapsamlı yeni bir plana geçiş hedefleniyor. Bu oldukça farklı şekilde işleyecektir. Amaç PKK'nın buradan temizlenmesi ve Türkiye artık alan kontrolüne geçecek. Dağlık alanın arkasına geçilecek ve düz alanda güvenlik kontrolü oluşturulacak.
YENİ OYUN BOZULACAK
Amerika şu anda askeri eğitimler veriyor ve silahları teröristlere teslim ediyor. Türkiye'ye karşı yeni bir oyun oynanıyor. Buna karşı Türkiye gerekeni yapacak ve güvenlik hattı kuracak. PKK'nın mağaraları yeni yaptığımız Çakır füzeleriyle yok edilecek. Böylece örgütün kamplarla iletişimi ve sızma planları ortadan kalkacak. Dağlık alandan düz araziye güvenlik koridoru kurulacak. Irak sınırı tamamen güvenlik altına alınacak.
ÜÇGEN DIŞINDA KALAN HAİN
Türkiye Irak ile yeni bir safhaya geçiyor. Ankara-Erbil-Irak üçgeni dışında kalan bir hain var. Talabani ve KYB bize karşı PKK ile işbirliği yapıyor. Biz burada kurulan tuzağı bozacağız ve hedefimize ulaşacağız. PKK, Kürtlere düşman olan emperyalizmin uşağıdır. PKK'ya yardım eden Talabani artık Türk ordusunun hedefindedir.
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