Terör örgütü PKK’ya göz açtırılmıyor! 5 terörist daha öldürüldü

İşte MSB'den yapılan açıklama

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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