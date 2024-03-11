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Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor! 5 terörist daha öldürüldü

GÜNDEM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Terör örgütü PKK’ya göz açtırılmıyor! 5 terörist daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3, Hakurk bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte MSB'den yapılan açıklama
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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