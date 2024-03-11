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Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesine "özel" koruma

GÜNDEM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesine özel koruma

Şırnak'ta Valilikten yapılan açıklama ile Gabar Dağı bölgesi 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldı.

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